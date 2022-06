Twaice und Sycada starten Kooperation für Batterie-Check

Der Batterieanalytik-Softwareanbieter Twaice hat eine Partnerschaft mit Sycada, einem niederländischen Unternehmen für Telematik- und Flottenmanagement, geschlossen. Twaice wird die Lösungen von Sycada künftig um detaillierte Einblicke in den Zustand der Batterien ergänzen.

Sycada betreibt eine Online-Plattform, welche Planern, Verkehrsleitern, Betreibern und Fahrern im Transportwesen genaue Informationen für den optimalen operativen Betrieb ihrer Flotten und Ladeinfrastruktur liefern soll.

Die weltweite Nachfrage nach intelligenten Lösungen zur Informationsvermittlung über den Batteriezustand steigt. Das zeigen auch die zahlreichen Kooperationen in dem Bereich. Eine weitere Zusammenarbeit diese Art gehen nun Twaice und Sycada ein.

Das Battery-Health-Modul des Analysesoftware-Anbieters wird dabei in die Sycada-Plattform integriert. „Die von ihrer Software bereitgestellten Informationen zum Batteriezustand sind genau das, was wir unseren Kunden anbieten möchten. TWAICE‘s fundierte Praxisergebnisse gaben den Ausschlag gegenüber eher rein forschungsbasierten Angeboten“, so Sycada-CEO Kristian Winge. Jonas Boehm, Manager Strategic Partnerships bei Twaice, ergänzt: „Wir wissen, dass die Batterieanalytik der Weg in die Zukunft ist, da nur tiefgreifende Daten und Software die notwendige Transparenz schaffen können, in die Batterie hineinzusehen und ihre zukünftige Leistung optimieren zu können.“

Zuletzt hatte das Batterieanalytik-Unternehmen Twaice im April mitgeteilt, sich eine zusätzliche Serie-B-Finanzierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar durch den Investor Coatue und Bestandsinvestoren gesichert zu haben. Mit dem Geld will das Münchner Unternehmen seine Plattform weiterentwickeln und neue Standorte eröffnen.

Quelle: Info per E-Mail