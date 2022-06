Hyundai und Michelin entwickeln Reifen für Premium-Elektroautos

Die Hyundai Motor Group und Michelin wollen im Rahmen einer neuen Vereinbarung gemeinsam an der Entwicklung von Reifen der nächsten Generation arbeiten, die für künftige Premium-Elektrofahrzeuge des Hyundai-Konzerns optimiert sind.

Die Vereinbarung ist eine Fortsetzung einer im November 2017 unterzeichneten fünfjährigen Partnerschaft zur Entwicklung eines exklusiven Pneus für den Hyundai Ioniq 5. Nicht nur aus dieser Kooperation verfügt Michelin über Erfahrung mit den Anforderungen von E-Autos: Für die Saison 2021 haben die Franzosen den für E-Autos optimierten Sommerreifen e.Primacy auf den Markt gebracht.

Die Vereinbarung läuft zunächst drei Jahre. Als Schwerpunkte nennt Hyundai in der Mitteilung etwa umweltfreundliche Reifen mit verstärktem Einsatz umweltfreundlicher Materialien (20 statt 50 Prozent des Gewichts). In ihren Eigenschaften sollen die Reifen für Elektrofahrzeuge der nächsten Generation optimiert sein – und über ein Echtzeit-Reifenüberwachungssystem auch zur „Weiterentwicklung der autonomen Fahrtechnologie“ beitragen.

Die eMobility-spezifischen Eigenschaften der Reifen betreffen etwa den Fahrkomfort. Die Reifen sollen „Geräusche reduzieren, die von Elektrofahrzeugen bei hohen Geschwindigkeiten erzeugt werden“. Außerdem wollen die Partner eine Analyse von Reifenverschleiß, Reifenlast und Straßenreibung über die aktuellen Standards von Reifentemperatur und Luftdruck hinaus durchführen.

Hyundais Vice President und Head of Chassis Development Center, Bong-soo Kim hat große Erwartungen an die erneute Zusammenarbeit und verspricht „echte Innovationen in der Reifentechnologie“. „Indem wir unsere Mobilitätstechnologie und das Reifen-Know-how von Michelin voll ausschöpfen, sind wir zuversichtlich, dass wir in dieser organischen Zusammenarbeit bahnbrechende Innovationen in der Reifenleistungssteigerung erreichen und Synergien schaffen können“, sagt der Fahrwerks-Entwickler.

„Die Zusammenarbeit zwischen der Hyundai Motor Group und Michelin in den letzten fünf Jahren hat zur erfolgreichen Markteinführung des Hyundai Ioniq 5 beigetragen“, sagt Georges Levy, Executive Vice President of Automotive Original Equipment bei Michelin. „Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass die Beziehung um drei weitere Jahre verlängert wurde, um unsere Zusammenarbeit bei neuen Technologien zugunsten einer sichereren, saubereren Mobilität fortzusetzen.“

hyundai.com