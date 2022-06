ChargeHere implementiert PV-optimiertes Laden

Das von der EnBW ausgegründete Startup ChargeHere bietet Ladelösungen für die Elektrifizierung von Firmenflotten oder großen Wohngebäuden. Neu im Angebot ist ChargeSolar. Mit der Lösung können Unternehmen E-Autos mit selbst erzeugtem Sonnenstrom laden und ihren Eigenverbrauch optimieren.

ChargeHere prognostiziert dafür laut einer EnBW-Mitteilung die erzeugte Energiemenge der PV-Anlage. Das Lademanagement reagiert darauf und lädt E-Autos dann, wenn die Sonne scheint. Das Besondere ist demnach, dass die selbst entwickelte Hard- und Softwarelösung beim Laden der Elektroautos die Situation im Stromnetz berücksichtigt.

„Laden mit Wechselstrom entlastet die Stromnetze und macht E-Mobilität damit alltagstauglich. Es ergänzt das öffentliche Schnellladen und ist dort sinnvoll, wo Autos lange stehen – also vor allem zuhause und am Arbeitsplatz“, sagt Konrad Benze, Geschäftsführer von Charge Here. „Wer zur Arbeit fährt, stellt das Auto morgens ab und nutzt es erst viele Stunden später wieder. Wir können den Ladevorgang daher der Erzeugung anpassen und den Eigenverbrauch unserer Kund*innen so maximieren.“

Bei der Hardware handelt es sich bekanntlich nicht um Wallbox-artige Ladepunkte: Die beiden Ladepunkte pro Station mit ihrem fest installierten Typ-2-Kabel sind in einem sehr kleinen Gehäuse untergebracht, das als Halterung dient. Die eigentliche Steuerung des Standorts erfolgt zentral und verteilt auch die vorhandene Strommenge.

Aktuell betreibt das frühere Innovationsprojekt rund 1.200 Ladepunkte an 26 Standorten. Zu den Kund*innen zählen u.a. die Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg, der Karlsruher Softwareentwickler Wibu-Systems AG und das US-amerikanische Unternehmen Agilent Technologies.

