Designwerk liefert E-Niederflur-Lkw aus

Das Schweizer eMobility-Unternehmen Designwerk hat sein erstes elektrisches Niederflurfahrzeug an einen Kunden übergeben. Das Fahrzeug kommt bei der Firma TIT Imhof in der Grüngutsammlung zum Einsatz – als Basis dient ein Mercedes Econic.

Im Einsatz der TIT Imhof AG soll der Designwerk Low Cab Collect in verschiedenen Städten und Gemeinden im Kanton Thurgau Grüngut einsammeln. Bei dem speziellen Aufbau handelt es sich um einen Faun Variopress von Contena Ochsner.

Das Fahrzeug selbst basiert auf einem Mercedes Econic. Von dem Lkw für die Abfallwirtschaft will Daimler Truck bekanntlich selbst eine E-Version auf den Markt bringen: Die Tests des eEconic genannten Modells laufen, die Serienproduktion soll im zweiten Halbjahr 2022 in Wörth anlaufen.

Während Daimler Truck für seinen eEconic den Antrieb aus dem eActros verbaut, hat Designwerk für seinen Low Cab einen eigenen Antrieb in das Econic-Fahrgestell integriert. Die Batterie kommt auf einen Energiegehalt von bis zu 440 kWh, was laut Designwerk für einen Tageseinsatz ohne Zwischenladung reichen soll.

Der Mercedes eActros (und damit auch der eEconic) setzt bekanntlich auf ein Zwei-Gang-Getriebe in dem E-Antriebsstrang. Designwerk hat hingegen ein stufenloses Ein-Gang-Getriebe verbaut. Dieses soll in Verbindung mit dem ebenfalls stufenlos bedienbaren Rekuperationspedal „eine einfache Handhabung und ein effizientes und gefühlvolles Manövrieren“ erlauben, so das Schweizer Unternehmen.

Als große Besonderheit hebt Designwerk aber die Kombination aus der Batteriegröße und dem Radstand von nur 3,45 Metern hervor. Ohne Zwischenladung auszukommen und gleichzeitig die hohe Manövrierbarkeit im urbanen Raum zu erhalten (ohne zusätzlichen Bauraum zwischen den Achsen für Batterien zu benötigen) sei „einmalig“.

Bei der Integration des Designwerk-Antriebs in den Econic haben die Winterthurer Ingenieur*innen eng mit Daimler Truck zusammengearbeitet. „Von Daimler Trucks in Wörth kam nach der technischen Abnahme die Rückmeldung, dass unser Designwerk Low Cab eines der besten umgebauten Fahrzeuge auf Basis des Econic sei, welches sie je abgenommen haben“, sagt Reto Schmid, Entwicklungsleiter E-Lkw bei Designwerk. „Dies macht uns unglaublich stolz und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Beim Kunden TIT Imhof werden die Low Cab Fahrzeuge über eine Service-Partnerschaft von Designwerk mit der Larag AG betreut. Am Imhof-Firmenstandort in Kreuzlingen werden die Fahrzeuge nach ihren Einsätzen vollständig mit Solarenergie aufgeladen.

Quelle: Info per E-Mail