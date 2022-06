Irizar liefert 30 ie tram nach Valladolid

Der spanische Busbauer Irizar hat einen Auftrag über 30 Elektrobusse aus Valladolid erhalten. Die Bestellung des ÖPNV-Betreibers AUVASA (Autobuses Urbanos de Valladolid) umfasst neben 30 Exemplaren des Irizar ie tram auch die entsprechende Ladeinfrastruktur.

Die Auslieferungen der E-Busse sollen über einen Zeitraum von zwei Jahren erfolgen, wobei die ersten elf Exemplare Ende 2022 in Valladolid eintreffen sollen, wie Irizar mitteilt. Weitere Zwischenziele bis Ende 2023 und dem Auslaufen der vereinbarten Lieferfrist im Juni 2024 werden in der Mitteilung nicht genannt.

Bei dem ie tram handelt es sich um einen 18 Meter langen E-Gelenkbus im Straßenbahn-Design. Jedes Fahrzeug verfügt über eine 630 kWh große Batterie, die entweder im Depot per Kabel oder unterwegs per invertiertem Pantografen geladen werden kann. Bei diesem System hebt sich nicht der Stromabnehmer vom Fahrzeugdach an, sondern er befindet sich an der Ladestation und wird auf den Connector auf dem Fahrzeugdach abgesenkt. Da das System laut Irizar „mit praktisch allen Elektrobussen auf dem Markt kompatibel“ ist, soll es den täglichen Ladevorgang des Fahrzeugs erleichtern.

Jeder ie tram kann bis zu 105 Passagiere befördern, davon 43 auf Sitzplätzen. Der Bus mit insgesamt vier Türen bietet zudem drei Rollstuhlbereiche. Darüber hinaus verfügt er über CO2-Messgeräte im Inneren und ein Multimedia- und Informationssystem mit 29-Zoll-Bildschirmen und USB-Ladeanschlüssen. Anstelle der Rückspiegel sind Kameras verbaut, welche die Sicht zur Seite und nach hinten für den Fahrer verbessern sollen – zudem sind weitere Fahrerassistenzsysteme zum Schutz von Fußgängern und Radfahrern verbaut.

„Wir sind sehr stolz auf das Vertrauen, das AUVASA und die Stadt Valladolid uns entgegengebracht haben, um die elektrische Umrüstung ihrer Flotte zu beginnen“, sagt Txema Otero, Commercial Director für Spanien und Portugal von Irizar e-mobility. „Die niedrigen CO2- und Lärmemissionen und das großartige Fahrgasterlebnis machen den Irizar ie tram zu einem besonders geeigneten Bus für den Einsatz in Stadtzentren.“

