Nissan schaltet Konfigurator für Ariya frei

Laut der Nissan-Mitteilung beträgt der monatliche Vorteil für die ADAC-Mitglieder „mindestens 14 Euro“, was auf die Gesamtlaufzeit von 48 Monaten mindestens 672 Euro Ersparnis ergibt. Je nach Batterie und Antriebsvariante variiert der Vorteil und kann auch höher ausfallen. insideevs.de , nissan.de (Konfigurator), nissannews.de (ADAC-Leasing)

Die beiden Fronttriebler (mit 63 oder 87 kWh) sollen ab September, der Allradler ab Ende des Jahres ausgeliefert werden – einige Kunden könnten also noch von dem vollen Umweltbonus profitieren.

Wie die Kollegen von der deutschsprachigen Ausgabe von „InsideEVs“ schreiben, haben Vertreter von Nissan selbst bestätigt, dass der Basispreis genau so gewählt wurde, dass der günstigste Ariya beim Netto-Listenpreis unter 40.000 Euro bleibt – bei den 47.490 Euro brutto sind es exakt 39.907,56 Euro netto. Da die größere Batterie und der dort optionale Allradantrieb als Sonderausstattungen des Basismodells mit kleiner Batterie deklariert werden, sind alle Ariya-Varianten zumindest bis Jahresende für den vollen Umweltbonus qualifiziert. Wie die Förderung 2023 aussieht, ist bekanntlich noch nicht final beschlossen.

Die Basispreise – die erwähnten 47.490 Euro gelten für das Modell mit 160 kW Leistung und 63-kWh-Akku – sind bereits seit April bekannt. Jetzt sind alle drei zum Start in Deutschland verfügbaren Varianten konfigurierbar, womit auch die Preise für optionale Extras feststehen.

Nissan hat jetzt in Deutschland den Konfigurator für den rein elektrischen Ariya freigeschaltet. Die Listenpreise beginnen wie zum Vorverkaufsstart angekündigt bei 47.490 Euro. Zudem hat der ADAC den Ariya in sein Privatleasingprogramm aufgenommen.

