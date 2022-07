Glencore bestellt E-Minenfahrzeuge bei Epiroc

Der schwedische Industriekonzern Epiroc hat von Glencore einen Großauftrag für die Batterie-elektrische Ausrüstung einer Nickel- und Kupfermine in Kanada erhalten, die 2024 in Betrieb gehen soll. Der Auftrag von Glencore für die Mine in Ontario umfasst insgesamt 23 Batterie-elektrische Maschinen wie Fahrzeuge und Bohrgeräte.

Den genauen Umfang des Auftrags nennt Epiroc in der Mitteilung nicht – die Schweden geben aber an, dass sie einen Großauftrag mit mindestens 100 Millionen schwedischen Kronen definieren. Das sind umgerechnet derzeit 9,3 Millionen Euro.

Die bestellten Batterie-elektrischen Fahrzeuge werden in Örebro, Schweden, hergestellt. Die 23 bestellten Maschinen umfassen Scooptram-Lader, Minetruck-Duler, Boomer-Vortriebsbohrgeräte, Boltec- und Cabletec-Gesteinsverstärkungsgeräte und Simba-Produktionsbohrgeräte. Die Simba-Rigs werden teilweise per Tele-Remote bequem von einem Kontrollraum aus bedient, so Epiroc.

„Epiroc hat bei Sicherheit, Design und Prüfung des gesamten Batteriesystems sehr gut abgeschnitten“, sagt Peter Xavier, Vizepräsident von Sudbury Integrated Nickel Operations von Glencore. „Epiroc bietet auch Batterien mit großer Kapazität an, verwendet ein Standard-CCS-Ladeprotokoll, verfügt über ein Batteriewechselsystem und die Designs sind universell und kompatibel. Außerdem verfügen die Batterien über integrierte Kühlsysteme und Sicherheitssysteme, die in das Design eingebaut sind.“

„ Glencore macht einen großen Sprung nach vorne in der Bergbauindustrie, indem es mit seinem Projekt Onaping Depth vollelektrisch arbeitet“, sagt Helena Hedblom, Präsidentin und CEO von Epiroc. „ Wir freuen uns, mit Glencore zusammenzuarbeiten und batterieelektrische Fahrzeuge und Automatisierungsfunktionen auf ihrem Weg zum Bau einer Mine der Zukunft bereitzustellen.“

epirocgroup.com