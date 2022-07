Mercedes-Benz Energy plant 2nd-Life-Projekt in Kanada

Mercedes-Benz Energy hat eine Liefervereinbarung mit dem kanadischen Startup Moment Energy geschlossen, um Batterien aus E-Autos ein zweites Leben im stationären Bereich zu verschaffen. Es ist die erste Vereinbarung von Mercedes-Benz Energy mit einem nordamerikanischen Anbieter von Second-Life-Energiespeichersystemen.

Moment Energy integriert ausgediente Akkus von Mercedes-Benz in seine neue 60-kWh-Energiespeicherlösung und will noch in diesem Jahr zwei dieser Systeme zum Einsatz bringen. Diese sollen im God’s Pocket Resort, einem kanadischen netzunabhängigen Tauchresort, einsetzen. Da das Resort keinen Netzanschluss hat, ist es derzeit vor allem von Diesel-Generatoren abhängig.

Bei den technischen Spezifikationen seines Speichers ist Moment Energy noch sehr zurückhaltend. Die skalierbaren 60-kWh-Module arbeiten wahlweise mit 480 oder 208 Volt und sollen eine Nennleistung von 40 bis 320 kVA bieten.

Woher die Batteriezellen stammen, die Mercedes-Benz Energy noch in diesem Jahr an Moment Energy liefert, geht aus der Mitteilung der Kanadier nicht hervor. Es dürfte sich aber vorrangig um Batterien aus ausgedienten Entwicklungsfahrzeugen handeln, da die erst mit dem EQC seit 2019 im größeren Stil ausgelieferten E-Autos der Stuttgarter noch nicht die Grenze von 80 Prozent ihres Ausgangs-Energiegehalts erreicht haben dürften.

„Gemeinsam mit Moment Energy werden wir nachhaltige ESS-Lösungen für Nordamerika auf Basis von Second-Life-Batterien ermöglichen“, sagt Gordon Gassmann, CEO von Mercedes-Benz Energy. „Wir werden in diesen aufregenden Zeiten die Erfahrung von Mercedes-Benz Energy mit dem Pioniergeist von Moment Energy kombinieren.“

„Mit dieser Vereinbarung kommen wir dem Abschluss einer Kreislaufwirtschaft für EV-Batterien einen weiteren Schritt näher“, ergänzt Sumreen Rattan, Mitbegründer und COO von Moment Energy.

momentenergy.com