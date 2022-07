Stockholm Parkering will 10.000 Ladegeräte bestellen

Stockholm Parkering, Parkplatzbetreiber in der schwedischen Hauptstadt, hat bereits rund 5.000 Ladepunkte für E-Autos installiert. Nun will Stockholm Parkering auch andere Unternehmen in der Stadt beim Aufbau von Ladepunkten unterstützen und hat Schwedens größte Beschaffung von Ladegeräten ausgelöst.

Die EU-weite Ausschreibung umfasst 10.000 Ladegeräte über einen Zeitraum von vier Jahren. Dabei geht es um den Kauf der Ladetechnik, nicht die Installation. Die Ladegeräte sind für Stockholm Parkering sowie die Unternehmen Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder und Skolfastigheter i Stockholm (SISAB) vorgesehen.

Wie aus der Veröffentlichung hervorgeht, werden Fragen von Interessenten der Ausschreibung bis zum 15. August angenommen. Die Angebote müssen bis zum 30. August 2022 abgegeben werden.

„Die Stadt Stockholm hat hohe Ambitionen in Bezug auf die Ladeinfrastruktur. Bereits Ende nächsten Jahres werden zwischen 20 und 30 Prozent der städtischen Parkplätze auf Flächen und in Garagen mit Lademöglichkeiten ausgestattet sein“, sagt Christian Rockberger, CEO von Stockholm Parkering. „Dass Stockholm Parking als führender Anbieter von Ladeinfrastruktur nun auch zu den hohen Zielen der Stadt beitragen kann, ist Ehre und Herausforderung zugleich.“

Stockholm Parkering bietet etwa an der Hälfte der eigenen Parkplätze Lademöglichkeiten an. Kürzlich berichteten wir in diesem Zusammenhang über einen Auftrag für CTEK über mehr als 1.000 Ladepunkte.

stockholmparkering.se (Mitteilung), kommersannons.se (Ausschreibung)