Lidl Österreich testet 60 E-Autos von VW

Lidl Österreich setzt ab sofort mehr als 60 vollelektrische ID.-Autos der Marke VW als Dienstwagen ein. Der Lebensmittelhändler will die Fahrzeuge im operativen Tagesgeschäft in unterschiedlichen Unternehmensteilen testen. Getestet werden auch alternativ angetriebene Lkw zur Filialbelieferung im Großraum Wien.

Um welche Modelle es genau geht, gibt Lidl in einer Mitteilung nicht an. Lediglich zur Reichweite äußert sich das Unternehmen: Die Fahrzeuge sollen bis zu 500 Kilometer schaffen. Auf einem Pressebild ist ein ID.3 im Lidl-Design zu sehen.

Auch hinsichtlich der erwähnten Lkw macht das Unternehmen keine weiteren Angaben. Die Tests seien der Auftakt für eine langfristige Flottenumstellung von Lidl Österreich, heißt es. Erklärtes Ziel: Bis 2030 sollen die Filialen zu 100 Prozent mit alternativ angetriebenen Fahrzeugen beliefert werden.

Auch die Ladeinfrastruktur von Lidl Österreich wächst: So verfügen knapp 60 Filialen bereits über Ladestationen. Allein in diesem Jahr investiert das Unternehmen eigenen Angaben zufolge knapp eine Million Euro in die Ladeinfrastruktur. Bis 2025 soll mindestens jede zweite Lidl-Filiale mit Parkplatz eine Ladestation bekommen.

„Damit wir unsere Klimaziele erreichen, sind auch rasche und wirkungsvolle Maßnahmen beim Verkehr notwendig. Der Ausbau der E-Mobilität ist dabei ein wichtiger Schritt und ein wertvoller Beitrag zum Umweltschutz“, sagt Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich. „Wir gehen davon aus, dass sich E-Mobiltät auch bei uns im Unternehmen bewährt und wir in Zukunf verstärkt darauf setzen können.“

