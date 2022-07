Mercedes startet Verkauf von EQE mit kleinerem Akku

Der Basis-Listenpreis für den EQE 300 liegt in Deutschland bei 66.402 Euro, der EQE 350 kostet mindestens 70.210 Euro. Darüber rangieren der EQE 350 4MATIC (mit einer Systemleistung von 215 kW wie der Hecktriebler) für 73.363,50 Euro sowie der EQE 500 4MATIC mit 300 kW für 87.286,50 Euro. Den 500er hatte Mercedes bereits bei Presse-Testfahrten zur Verfügung gestellt , aber noch nicht eingepreist. Das war nach Informationen aus dem April für Juni oder Juli geplant – und ist nun in der Preisliste enthalten.

In der neuen Preisliste ist der EQE 300 mit 89 kWh mit einer Nennleistung von 180 kW angegeben, die Reichweite nach WLTP liegt je nach Ausstattung zwischen 550 und 639 Kilometern. Der EQE 350 mit der neuen 89-kWh-Batterie kommt auf 217 kW und exakt die gleiche WLTP-Reichweite von 550 bis 639 Kilometer. Der EQE 350+ mit 90,56 kWh und 215 kW starkem Heckantrieb entfällt in diesem Zug. Da es sich dabei immer noch um die reichweitenstärkste Version handelt (567 bis 654 Kilometer), erhält keine der neuen Versionen den Namenszusatz „+“, der bei Mercedes die Variante mit der jeweils höchsten Reichweite kennzeichnet.

Zur Erinnerung: Die Batterie im bisherigen EQE 350+ und darüber (also der EQE 500 4MATIC und die beiden AMG-Modelle) kommt auf einen nutzbaren Energiegehalt von 90,56 kWh. Mercedes bestätigt es zwar nicht direkt, aber es dürfte sich somit ebenfalls um eine Batterie mit zehn Modulen handeln (im größeren EQS sind bis zu zwölf Module verbaut), die Zellen im EQE 300 und EQE 350 dürften aber von einem anderen Zulieferer stammen – nur das würde den geringen Unterschied von rund anderthalb Kilowattstunden erklären.

Mercedes-Benz bietet jetzt weitere Varianten seines Elektromodells EQE an. In der neuen Preisliste vom 5. Juli sind insgesamt sechs Varianten aufgeführt, darunter das neue Einstiegsmodell EQE 300 und der EQE 350, die beide mit einem etwas kleineren Akku mit 89 kWh ausgerüstet sind.

