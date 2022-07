Hyundai Ioniq 5 mit 77,4-kWh-Akku startet bei 47.900 Euro

Der Ioniq 5 ist in Deutschland ab sofort mit dem größeren 77,4-kWh-Akku konfigurierbar. Die bisher angebotene „große“ Batterie mit 72,6 kWh ist nicht mehr bestellbar. Auch beim Basismodell gibt es eine Änderung – beim Preis.

Der Ioniq 5 mit der kleineren 58-kWh-Batterie und 125-kW-Heckantrieb hat zwar keine technische Änderung erhalten, steht aber nun mit mindestens 43.900 Euro in der Liste. Das sind 2.000 Euro mehr als bisher.

Neu ist das lange spekulierte Upgrade bei der größeren Batterie-Option: Hier werden wie im Schwestermodell Kia EV6 künftig 32 statt bisher 30 Batteriemodule verbaut, womit der nutzbare Energiegehalt auf 77,4 kWh steigt. Statt bisher maximal 480 Kilometer nach WLTP sind im Ioniq 5 künftig bis zu 507 Kilometer im Norm-Test möglich. Beim Allrad-Modell steigt die WLTP-Reichweite von 460 auf 481 Kilometer.

Mit der größeren Batterie ändert sich auch die Leistung der beiden Antriebs-Optionen analog zum EV6: Der Heckantrieb mit großem Akku kommt künftig auf 168 statt 160 kW, der Allradler mit großer Batterie auf 239 statt 225 kW. Mit dem Wechsel auf die 77,4-kWh-Batterie wird sich auch die DC-Ladekurve ändern: Der EV6 kann bekanntlich mit bis zu 240 kW laden, beim Ioniq 5 mit der 72,6-kWh-Batterie waren es bisher maximal 220 kW. Da der Wagen zwar schneller laden kann, aber eine größere Energiemenge im Fenster von zehn bis 80 Prozent geladen werden muss, bleibt die Dauer mit 18 Minuten gleicht.

Da für den Umweltbonus das Basismodell als relevantes Fahrzeug angegeben ist (um unter der noch gültigen Grenze von 40.000 Euro Nettolistenpreis zu bleiben), ist die größere Batterie beim Ioniq 5 offiziell ein aufpreispflichtiges Extra. Der Aufpreis für den großen 77,4-kWh-Akku in Verbindung mit dem 168-kW-Heckantrieb liegt bei 4.000 Euro, was 47.900 Euro ergibt. Für den Ioniq 5 mit großer Batterie in Kombination mit dem 239 kW starken Allradantrieb werden 15.300 Euro zusätzlich verlangt. Davon entfallen 8.000 Euro auf Akku und Antrieb sowie 7.300 auf das Techniq-Paket. Mit dieser höherwertigen Ausstattung ist der Allradler in Summe 59.200 Euro teuer. Alle genannten Preise sind vor Abzug des Umweltbonus.

Die bisher angebotene vierte Antriebsoption, der Allradler mit der kleinen 58-kWh-Batterie, ist nun nicht mehr im Konfigurator geführt. Hyundai hatte bereits rund um die Markteinführung des Ioniq 5 im vergangenen Jahr angegeben, dass für diese Variante mit dem geringsten Bestellaufkommen in Deutschland gerechnet wird. Nun werden also – ebenfalls wie beim EV6 – drei Antriebsversionen angeboten. Ein Ioniq-5-Pendant zum EV6 GT, der dann wohl Ioniq 5 N heißen dürfte, ist zwar seit Monaten Bestandteil von Gerüchten, aber seitens Hyundai noch nicht bestätigt.

insideevs.de, hyundai.de