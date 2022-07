Voith kündigt H2-Speichersystem zur IAA Transportation an

Voith hat angekündigt, sein eMobility-Portfolio zu erweitern. Auf der IAA Transportation will der Umrüst-Experte ein „Plug & Drive“-H2-Speichersystem vorstellen, welches für schwere Nutzfahrzeuge geeignet ist. Zudem gibt es eine neue Variante des Voith Electrical Drive System (VEDS) für schwere E-Lkw.

Dabei handelt es sich laut dem Unternehmen um ein „modulares Gesamtsystem für schwere Nutzfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb“. Es ist in erster Linie für Nutzfahrezuge, Baustellenfahrzeuge und ähnliche Anwendungen konzipiert, bei denen der Einsatz Batterie-elektrischer Konzepte „wirtschaftlich oder technisch nicht sinnvoll“ ist.

Wie beim 2019 eingeführten VEDS ist Voith nach eigenen Angaben dem ganzheitlichen Ansatz als Systemanbieter gefolgt – die Kunden sollen vom Tankstutzen bis zum Brennstoffzelleneinlass alles aus einer Hand erhalten, inklusive eines patentierten Montagesystems zur Aufnahme der H2-Tanks.

Viele Details gibt er Umrüst-Experte in der Ankündigung noch nicht an, zwei Punkte stechen aber heraus: Das „Plug & Drive“-H2-Speichersystem soll mit 700 bar Druck arbeiten, also der bei BZ-Pkw üblichen Technologie – Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff arbeiten in der Regel mit 350 bar. Damit will Voith „trotz beschränkter Bauräume große Reichweiten“ sicherstellen.

Zudem bestehen die H2-Tanks – in einer Grafik sind vier stehende Tanks hinter der Fahrerkabine und zwei weitere Tanks an den Seiten des Fahrzeugs zu sehen – vorimprägnierte Fasern, so genannte TowPregs, die Voith selbst fertigt. Bei der Fertigung kommt ein spezielles Wickelverfahren zum Einsatz, das optimierte Wickelschichten ermöglicht. „Dies erlaubt höhere H2-Speichermengen ohne Einbußen hinsichtlich der Sicherheit auch bei hohen Drücken im Tank“, so das Unternehmen.

Neben dem Wasserstoff-System wird Voith auf der Messe die Weiterentwicklung des VEDS vorstellen. Das Portfolio des Antriebs-Baukastens besteht aus der Heavy-Duty-Variante für Doppeldecker- und Gelenkbusse mit bis zu 340 kW, der Medium-Duty-Version mit 240 kW für Solobusse und neuerdings der HD+-Variante for schwere Lkw, die es auch in speziellen Varianten für Müllfahrzeuge, Innercity-Logistik oder Fernverkehrs-Applikationen geben soll. Kernstück des neuen HD+-Systems ist ein neues innovatives automatisiertes Vier-Gang-E-Getriebe. Dieses sorgt dafür, dass in jeder Fahrsituation sowie bei jedem Beladungszustand die optimale Traktion zur Verfügung steht.

„Alternative, nachhaltige Antriebe bestimmen den Diskurs der Gegenwart und die Technologien der Zukunft“, sagt Martin Wawra, Executive Vice President und CEO Voith Turbo Mobility. „Das Ergebnis ist schon heute eine noch nie dagewesene Vielfalt an Antriebslösungen. Diesen Kundenansprüchen begegnen wir mit einem auf alternative Antriebe ausgerichteten Portfolio.“

voith.com