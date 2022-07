E-Busse: Weitere 41 Verkehrsunternehmen erhalten Förderbescheide

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hat im Rahmen der Richtlinie zur „Förderung alternativer Antriebe von Bussen im Personenverkehr“ Förderurkunden an 41 weitere Verkehrsunternehmen übergeben. Mit den Zusagen sollen in den kommenden Jahren etwa 1.200 zusätzliche Busse auf Deutschlands Straßen zum Einsatz kommen.

Die Unternehmen stehen stellvertretend für bisher mehr als 50 Verkehrsunternehmen, die im Rahmen des ersten Förderaufrufs der Richtlinie unterstützt werden, heißt es in einer Mitteilung des BMDV. Die Richtlinie – die Verkehrsbetriebe bei der Flottenumstellung, der Beschaffung von Batterie-, Brennstoffzellen-, Batterieoberleitungsbussen und biomethanbetriebenen Bussen sowie der dafür erforderlichen Infrastruktur und die Erstellung von Machbarkeitsstudien fördert – wurde 2021 veröffentlicht. Das Ministerium investiert für die Beschaffung von rund 3.000 Bussen und der dazugehörigen Ladeinfrastruktur mehr als eine Milliarde Euro. Ein weiterer Förderaufruf ist derzeit geöffnet.

Wer die Förderbescheide erhalten hat, geht aus der Mitteilung des BMDV nicht hervor. Allerdings sind einige der Empfänger dank eigener Pressemitteilungen oder Artikel bekannt. So haben etwa die Stadtwerke Münster 7,1 Millionen Euro für die Beschaffung von 24 elektrischen Gelenkbussen in den Jahren 2024 und 2025 erhalten. Bei der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg werden 56 E-Busse mit insgesamt 18,3 Millionen Euro unterstützt. Die BSVG Braunschweig will mit der Fördersumme von rund 18,5 Millionen Euro 50 E-Busse beschaffen. Und wie berichtet wird die Stadtrundfahrt Dresden 25 Sightseeing-Doppeldecker auf E-Antriebe umrüsten.

Mit knapp 20 Millionen Euro vom Bund will die Rebus Regionalbus Rostock GmbH 52 Wasserstoff-Busse beschaffen, die im Landkreis Rostock verkehren sollen. Die DB Regio Bus-Tochter Weser-Ems-Bus wird laut EWE mit einer Förderung im einstelligen Millionen-Bereich zunächst fünf Brennstoffzellen-Busse in Friesland einsetzen. Und DB Regiobus Nord will bis 2024 insgesamt 37 Elektro- und elf Wasserstoffbusse für den ÖPNV in Schleswig-Holstein beschaffen.

– ANZEIGE –

„Unser Ziel ist es, dass bis 2030 jeder zweite Stadtbus klimaneutral fährt. Nur so erreichen wir die Klimaziele. Deshalb unterstützen wir die Verkehrsunternehmen dabei, die Emissionen in unseren Städten zu senken und emissionsfreie Antriebe als neuen Standard zu definieren“, sagt Daniela Kluckert, Parlamentarische Staatsekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, die die Förderzusagen überreichte. „Die große Nachfrage an unserer Förderung freut mich sehr und zeigt, dass die Flottenbetreiber auf moderne und nachhaltige Busse setzen.“

Im April 2022 hatte das BMDV bereits Förderbescheide für 1.600 E-Busse überreicht. Das Fördervolumen belief sich auf insgesamt rund 600 Millionen Euro.

bmvi.de, stadtwerke-muenster.de, newstix.de (Nürnberg), newstix.de (Braunschweig), ndr.de (Rostock), ewe.com (Friesland), dbregiobus-nord.de