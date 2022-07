Framo setzt auf Volytica für Serien-Batteriediagnose

Der Batteriediagnostik-Spezialist Volytica Diagnostics und der deutsche E-Lkw-Hersteller Framo haben eine Kooperation geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Einsatz von Batterie-Diagnose im Transport-Sektor weiter zu etablieren und gemeinsam den Markthochlauf von E-Lkw zu beschleunigen.

Laut Volytica-CEO Claudius Jehle wird die Technologie Volyticas in den verschiedensten Anwendungsbereichen Erkenntnisse sammeln, sodass diese weiter optimiert werden können. Die gemeinsamen Anstrengungen würden ein starkes Signal an gesamte Branche schicken. „Nur mit offenen Kooperationen und einem transparenten Umgang mit Batterie-Assets lässt sich das notwendige Vertrauen zwischen Herstellern und Abnehmer etablieren, das es für die Verkehrswende so zwingend braucht“, sagt er.

Framo zielt auf ein erweitertes und verbessertes Serviceangebot ab und in der Folge auf eine stärkere Marktposition. Auch den Gebrauchtwagenmarkt nimmt das Unternehmen in den Fokus. „Die Batterie-Diagnose von Volytica lässt uns Probleme erkennen, bevor sie entstehen“, erläutert Ralf Binnenbruck, CTO von Framo. „Das verlängert nicht nur das Leben unserer Batteriesysteme und Fahrzeuge selbst, sondern hilft bei der Erschließung eines aufkommenden Gebrauchtwagenmarktes, zur Bestimmung von Restwerten und damit einhergehend Garantie- wie Versicherungsangeboten und trägt wesentlich zur Schonung eingesetzter Ressourcen bei.“

Mit der jüngsten Maßnahme reagieren die beiden Unternehmen den Angaben aus einer Mitteilung nach auf die Verknappung von kritischen Rohstoffen sowie auf das gestiegene Umweltbewusstsein im Verkehrssektor. Bei der Zusammenarbeit handelt es sich jedoch nicht um die erste der beiden Unternehmen. Man arbeite bereits seit Jahren gemeinsam an der Etablierung und Stärkung der E-Mobilität, vor allem im Transportsektor, heißt es.

Für Volytica-CEO Jehle ist eine sinnvolle Nutzung kritischer Rohstoffe unerlässlich. „Bisherige Abhängigkeiten der europäischen Batterie- und nachgelagerten Mobilitätsindustrie zwingen die Marktteilnehmer den Einsatz innovativer Lösungen zu nutzen, um diese Abhängigkeiten langfristig zu minimieren“, erläutert er. „Hierzu gehört allen voran Batteriesysteme qualitativ und unabhängig zu überwachen.“

Erst kürzlich hat Volytica Diagnostics, ein Spin-Off des Fraunhofer IVI, zusammen mit Mahle und dem TÜV Nord eine Batterieprüfung über den Ladestecker vorgestellt. Volytica Diagnostics unterstützt wie berichtet zudem das vom Bund geförderte Konsortium Battery Pass.

