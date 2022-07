Aiways U5 als Mikro-Camper

Der chinesische E-Autobauer-Hersteller Aiways stellt für sein SUV-Modell U5 ein ungewöhnliches Extra vor: In Kombination mit einem Dachzelt von Campwerk soll der U5 zum nachhaltigen Mikro-Camper werden.

Konkret handelt es sich um das Modell iKamper Skycamp 3.0 von Campwerk. Das Dachzelt bietet Platz für bis zu vier Personen. Durch die flache Bauform ist das Skycamp laut Aiways „der ideale Begleiter auch auf Langstrecken“, da dank der aerodynamischen Form der Verbrauch nicht allzu stark steigen soll – genau beziffert wird der Mehrverbrauch in der Mitteilung nicht.

„Die Campingbranche ist ein absoluter Wachstumsmarkt und die vergangenen beiden Jahre haben gezeigt, dass die eigenen vier Wände auf den eigenen vier Rädern für viele die perfekte Urlaubsmöglichkeit ist. Mit der Kombination aus unserem Aiways U5 SUV und dem iKamper Skypcamp-Dachzelt wollen wir zeigen, wie nachhaltiges Mikrocamping aussehen kann“, sagt Aiways-Geschäftsführer Alexander Klose.

Wer beim Camping lieber auf einen Caravan-Anhänger statt ein Dachzelt setzt, kann auch das inzwischen mit dem U5 machen: Seit Anfang Juli bietet Aiways in einer Reihe europäischer Märkte auch eine nachrüstbare Anhängerkupplung an. Diese kann bei Fahrzeugen ab dem Modelljahr 2021 nachgerüstet werden und ist in Deutschland, Belgien, Dänemark und Schweden über die lokalen Servicepartner erhältlich. Weitere sind nach Bedarf in Planung. Die maximale Anhängelast gibt Aiways mit 1.500 kg bei gebremsten Lasten und 750 kg bei ungebremsten Lasten an, die dynamische Stützlast mit 100 Kilo. Den Preis für die Anhängerkupplung nennt Aiways in der Mitteilung nicht.

ai-ways.eu