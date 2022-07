Genesis Electrified GV70 startet bei 67.300 Euro

Der Genesis Electrified GV70 ist ab sofort in Deutschland zu Preisen ab 67.300 Euro vorbestellbar. Das dritte Elektroauto der Marke nach dem GV60 und dem Electrified G80 soll ab Oktober 2022 ausgeliefert werden.

Damit sind zumindest die Fahrzeuge, die noch in diesem Jahr ausgeliefert werden, in Deutschland zu dem reduzierten Umweltbonus förderfähig. Bei einem Brutto-Listenpreis von 67.300 Euro vor Förderung ergibt sich ein Netto-Listenpreis von 56.554 Euro für das Basismodell. Somit ergibt sich mit Förderung ein Preis von 59.325 Euro brutto.

Wie zur Vorstellung des Modells im November 2021 berichtet, verfügt der Electrified GV70 zwei E-Motoren mit je 160 kW Leistung und 350 Nm Drehmoment an der Vorder- und Hinterachse. Die Systemleistung beziffert Genesis auf 360 kW im Boost-Modus, das kombinierte Drehmoment auf 700 Nm. Als „Electrified“ bezeichnet Genesis die Elektro-Versionen von Modellen, die auch als Verbrenner erhältlich sind, wie etwa auch bei der Limousine Electrified G80. Das kleinere E-SUV GV60 kommt ohne diesen Namenszusatz aus: Es basiert auf der E-GMP und ist daher nur mit reinem Elektroantrieb erhältlich.

Obwohl er auf einer anderen Plattform basiert, nutzt auch der Electrified GV70 Komponenten der E-GMP. Der Akku kommt auf die bekannten 77,4 kWh Energiegehalt, dank der 800 Volt Systemspannung kann der Akku (wie der Kia EV6 und Genesis GV60) mit bis zu 240 kW in der Spitze in 18 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden. Die WLTP-Reichweite gibt Genesis mit bis zu 455 Kilometern an.

– ANZEIGE –







Zudem gibt es erste Aussagen zur Optionsliste: Es wird ein Technik- und ein Komfort-Paket geben. Ersteres umfasst Sicherheits- und Assistenzsysteme wie eine 360-Grad-Kamera, den Autobahnassistenten II (HDA II) und den automatischen Einparkassistenten, zu dem Komfortpaket gehören verschiedene Komfortmerkmale wie ein beheizbares Lenkrad und eine Dreizonen-Klimaautomatik. Ein Audiosystem, Sitz-Komfortpaket oder Nappaleder-Sitzpaket können separat geordert werden, ebenso das Panorama-Glasdach und die Vehicle-to-Load-Funktion, die bereits von den E-GMP-Modellen bekannt ist. Die Preise für die einzelnen Pakete und Optionen werden in der Mitteilung nicht genannt.

„Der Electrified GV70 verkörpert die Kernwerte von Genesis: Premium-Performance, intuitive Technologien und unvergleichlichen Komfort. Hinzu kommen eine außergewöhnliche Vielseitigkeit und ein elektrisches Fahrerlebnis, das den Kunden keine Kompromisse abverlangt“, sagt Dominique Boesch, Managing Director von Genesis Motor Europe. „Der Electrified GV70 ist das dritte Elektrofahrzeug von Genesis in diesem Jahr und unterstreicht unser Nachhaltigkeits-Engagement, mit dem wir auf unser Ziel hinarbeiten, bis 2035 klimaneutral zu sein.“

genesisnewseurope.com