Genesis präsentiert den Electrified GV70

Hyundais Luxusmarke Genesis hat eine rein elektrische Version ihres SUV-Modells GV70 vorgestellt. Der Electrified GV70 ist nach dem Electrified G80 und dem GV60 das dritte BEV-Modell von Genesis und wird ausschließlich mit Allradantrieb verfügbar sein.

Mit dem Electrified GV70 – auch wenn er auf der Auto Guangzhou in China vorgestellt wurde – dürfte auch das angekündigte Elektroauto-Trio von Genesis für Europa komplett sein. Bereits kurz nach der Vorstellung der E-Limousine Electrified G80 wurde verkündet, dass zwei weitere Elektro-Modelle folgen sollen – eines davon auf einer reinen EV-Plattform. Bei diesem Modell handelt es sich um den inzwischen präsentierten E-GMP-Stromer GV60. Das dritte Modell, wiederum auf einer Mischplattform, wird nun also der GV70.

Dieser kombiniert zwei E-Motoren mit je 160 kW Leistung und 350 Nm Drehmoment an der Vorder- und Hinterachse. Die Systemleistung beziffert Genesis auf 360 kW im Boost-Modus, das kombinierte Drehmoment auf 700 Nm.













Wie die E-GMP-Modelle verfügt der GV70 Über das „Disconnector Actuator System“ (DAS) – sprich eine Kupplung, mit der die Motoren je nach Fahrsituation mechanisch abgekoppelt werden können. Auch wenn es in der Mitteilung nicht ausdrücklich erwähnt wird, liegt damit nahe, dass der GV70 über permanenterregte Synchronmotoren verfügt – bei SSM oder ASM würde ein solches Kupplungssystem wenig Sinn ergeben. Mit dem DAS kann der GV70 zwischen Zweirad- und Allrad-Antrieb wechseln. Zudem verfügt er über einen SUV-spezifischen „e-Terrain“-Mode, der das Fahren auf wechselnden Untergründen erleichtern soll.

Zur Akkukapazität des Electrified GV70 gibt es noch keine Angaben. Die Reichweite im CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle) gibt Genesis mit 500 Kilometern an, im koreanischen Zertifizierungssystem für Elektroautos seien es rund 400 Kilometer. Dank des 400/800-V-Multi-Schnellladesystems sollen bis zu 350 kW Ladeleistung möglich sein. Der GV70 verfügt ebenfalls über die bekannte V2L-Funktion, kann also externe Stromverbraucher mit bis zu 3,6 kW betreiben.

Damit unterscheiden sich die Leistungsangaben von jenen des Electrified G80, der ebenfalls auf einer Mischplattform basiert. Dieser verfügt über zwei E-Motoren mit jeweils 136 kW, die Batterie – ebenfalls mit 800 Volt – kommt auf einen Energiegehalt von 87,2 kWh.

Der Electrified GV70 soll wie berichtet ab Anfang 2022 als erstes Elektromodell des Konzerns in den USA produziert werden. Wann und zu welchen Preisen der Electrified GV70 auf den Markt kommen soll, gibt die Hyundai-Tochter in der Mitteilung nicht an.

genesisnewseurope.com