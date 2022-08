Stadtwerke Konstanz beschaffen 23 E-Busse mit Bundes-Förderung

Die Stadtwerke Konstanz haben angekündigt, 23 neue Elektrobusse bis zum Jahr 2025 zu beschaffen. Dafür haben die Stadtwerke vom Bundesumweltministerium Fördergelder in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro erhalten.

Zusammen mit den bereits in Konstanz fahrenden sechs E-Bussen soll 2025 die Hälfte der Busflotte Stadtwerke Konstanz elektrisiert sein. Der Beschaffungsplan sieht aktuell vor, dass 2023 und 2024 jeweils acht neue E-Gelenkbusse und 2025 sieben E-Gelenkbusse zur Flotte stoßen. Welche Modelle beschafft werden sollen, geben die Stadtwerke noch nicht an. Bei den bisher beschafften Solobussen handelt es sich um den Mercedes eCitaro – den es als eCitaro G auch in einer Gelenkbus-Version gibt.

Parallel dazu wird die Ladeinfrastruktur auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke ausgebaut. Details hierzu geben die Stadtwerke in der kurzen Mitteilung nicht an, wie genau die Ladeinfrastruktur aussehen wird. Zusätzlich zur Bundes-Förderung werden die Stadtwerke 19 Millionen Euro aus Eigenmitteln investieren.

„Die Elektrobusse haben sich in Konstanz bewährt und wir freuen uns darauf, dass in Zukunft noch viel mehr von ihnen auf unseren Straßen unterwegs sein werden“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Norbert Reuter. „Sie sind nicht nur abgasfrei, sondern auch sehr leise, was die Lebensqualität in der Stadt erhöht. Deshalb ist die Zukunft des Roten Arnold definitiv elektrisch.“

