Stadtwerke Konstanz erhalten sechs eCitaro

Die Stadtwerke Konstanz haben sechs neue Elektrobusse angeschafft, die den Auftakt für den langfristigen Umbau der Busflotte bilden sollen. Die neuen E-Busse des Typs Mercedes eCitaro sind bereits ausgeliefert und sollen im Februar auf den Linien 6 und 14 in Dienst gehen.

Die Stadtwerke hatten bereits im Oktober 2020 verkündet, 2021 sechs E-Busse anschaffen zu wollen und künftig keine Diesel-Busse mehr zu kaufen. Der Auftrag wurde dann im vergangenen Jahr an Mercedes-Benz vergeben, inzwischen sind die rot lackierten eCitaro in Konstanz eingetroffen. In der Stadt am Bodensee werden die ÖPNV-Busse daher auch der „Rote Arnold“ genannt.

„Unser Ziel ist es, dass der Rote Arnold bis zum Jahr 2035 vollständig elektrisch unterwegs ist“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Norbert Reuter. „Deshalb werden wir künftig keine Dieselbusse mehr neu anschaffen, sondern auf Elektroantriebe setzen.“ Dies bedeutet, dass in Zukunft pro Jahr durchschnittlich vier neue E-Busse beschafft werden müssen.

In die ersten sechs Fahrzeuge haben die Stadtwerke – inklusive der nötigen Ladeinfrastruktur – insgesamt rund fünf Millionen Euro investiert, wobei aber 2,3 Millionen Euro über Förderungen vom Bundesumweltministerium und dem Land Baden-Württemberg übernommen wurden.

„Aufgeladen werden sie nachts auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke, wo eine neue Ladeinfrastruktur errichtet wird“, erklärt Ralph Stöhr, Leiter des Busbetriebs der Stadtwerke. „Die Busse werden mit Ökostrom geladen, der durch das Grüner Strom Label zertifiziert ist. Das ist sehr wichtig.“ Pro Einsatztag soll einer der Elektrobusse mit seinen 250 Kilometern Reichweite rund 90 Liter Diesel sparen, wie die Stadtwerke vorrechnen. Im Jahr sollen somit 300 Tonnen CO2 vermieden werden.

stadtwerke-konstanz.de