Stadtwerke Konstanz wollen E-Busse testen

Die Stadtwerke Konstanz haben angekündigt, im kommenden Jahr sechs Elektrobusse zu beschaffen und künftig keine mit Diesel betriebenen Stadtbusse mehr zu kaufen. In den kommenden Wochen will das Unternehmen E-Busse verschiedener Hersteller im Rahmen der aktuell laufenden Ausschreibung testen.

Genauere Angaben zu den Anforderungen an Reichweite, Fahrgastkapazität oder Lademöglichkeit machen die Stadtwerke in der Mitteilung nicht. Von der Beschaffung der zunächst sechs Fahrzeuge würden „auch in diesem Bereich die Weichen für klimaneutrale Antriebe gestellt“. Welche Modelle getestet werden sollen, geben die Stadtwerke ebenfalls nicht an.

Busse sind für die Gemeinde am Bodensee nicht das einzige wichtige Verkehrsmittel im ÖPNV: In der Schifffahrt planen auch die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) mit Antrieben ohne fossile Energie: Aktuell gibt es Pläne für zwei Batterie-betriebene Kleinschiffe.

Zudem beschäftigt das Thema Wasserstoff die Stadtwerke ebenfalls. Das Unternehmen ist Partner der „Wasserstoffregion Bodensee“ und hat gemeinsam mit der Hochschule HTWG und dem Forschungsinstitut ISC Konstanz eine Studie zur Möglichkeit, Wasserstoff in der Mobilität einzusetzen, erarbeitet. „Unser Ziel ist ein sauberer Fuhrpark mit möglichst überhaupt keinen Emissionen und Immissionen“, sagt Geschäftsführer Norbert Reuter.

– ANZEIGE –

Free Best Practices Webinar “eMobility for Retailers – How eDrivers can increase your Revenue” by has·to·be gmbh. Get industry insights, learn how to boost customer experience and loyalty with eMobility infrastructure and how to build up the loyalty of your shoppers. eMobility expert Andreas Blin will host this exceptionally exciting webinar on October 22nd, 11:00 a.m. CET.

Register now for free!