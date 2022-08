BMW liefert letzte 18 i3 aus

Der BMW i3 ist nun endgültig Geschichte. BMW hat vor einigen Tagen die letzten 18 Exemplare des i3 ausgeliefert. Die Produktion des Elektro-Pioniers in Leipzig wurde Ende Juni nach rund 250.000 gefertigten Einheiten eingestellt.

Bei den 18 Fahrzeugen, die allesamt in der Münchner BMW Welt ausgeliefert wurden, handelt es sich um i3s in der Farbe Galvanic Gold Metallic. „Die BMW Welt war schon immer ein Ort der Begegnung und Innovation. Daher war es mehr als passend, dass der impulsgebende BMW i3 in Glanz und Würde hier zum Auslieferungsendspurt verabschiedet wurde“, schreibt der Autobauer in der Mitteilung.

Während das vier Meter lange Elektroauto mit seiner einzigartigen Kohlefaser-Karosserie ersatzlos eingestellt wird, hat BMW für die Modellbezeichnung i3 direkt eine Anschluss-Verwertung gefunden. Seit Mitte Mai – also als der i3 in Leipzig noch gebaut wurde – läuft im neuen Werk Lydia im chinesischen Shenyang der BMW i3 eDrive 35L vom Band – eine Elektrolimousine auf Basis der 3er Limousine, die trotz der Namensgleichheit nichts mit dem europäischen i3 gemeinsam hat.

