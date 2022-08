Chevrolet senkt Preis des Bolt EV deutlich

Chevrolet hatte in diesem Sommer den Preis seines Elektromodells Bolt in den USA um bis zu 6.000 US-Dollar gesenkt. Wie Jalopnik berichtet, wird nun auch Besitzern, die ihren Bolt vor Inkrafttreten der Preissenkung gekauft haben, eine Gutschrift in Höhe von bis zu 6.000 Dollar angeboten – unter einigen, nicht zu unterschätzenden Voraussetzungen.

Das Kleingedruckte hat es in sich: Um das Geld zu erhalten, müssen Bolt-Besitzer auf alle Rechte verzichten, GM wegen des Fahrzeugs zu verklagen – einschließlich ihres Rechts, zu klagen, wenn die Batterie Feuer fängt. Vorangegangen war eine große Rückrufaktion für den Chevrolet Bolt wegen Batterie-Problemen.

Wer den Bedingungen zustimmt, stellt GM von Klagen frei, auch von zukünftigen. Denn die Freistellung gelte auch „im Namen meiner Erben, Vertreter, Bediensteten, Begünstigten, gesetzlichen Vertreter, Abtretungsempfänger, Schutzbefohlenen, Testamentsvollstrecker, Rechtsnachfolger und Verwalter – für immer auf alle Ansprüche, Schäden, oder bekannte oder unbekannte Klagegründe“, wie es in den Bedingungen heißt. Ein Leser von Jalopnik hat eines der betroffenen Fahrzeuge und hat der Redaktion die Informationen übermittelt.

Auf Nachfrage teilte GM mit: „„Die Vereinbarung für das Erstattungsprogramm enthält Formulierungen, die auf Ansprüche gegen GM verzichten und bestehende Rechtsstreitigkeiten identifizieren. Dies ist eine gängige Praxis, wenn es um Programme wie dieses geht. Es verzichtet nicht auf Ansprüche im Zusammenhang mit möglichen Rückrufen in der Zukunft.“

Da alle verfügbaren Batterien für die Rückrufaktion benötigt wurden, musste GM die Produktion von neuen Bolts zwischenzeitlich pausieren.

