Polestar liefert Batterien an E-Bootbauer Candela

Der E-Auto-Hersteller Polestar wird Batterie- und Ladesysteme für die Elektroboote des schwedischen Unternehmens Candela liefern. Ziel der Kooperation ist es, die Produktion der elektrischen Tragflächenboote von Candela schnell zu steigern.

Die Vereinbarung sei eine der weltweit ersten direkten Kollaborationen zwischen Unternehmen aus der Automobil- und der Schifffahrtsbranche im Bereich der Batterietechnologie, wie Polestar in der Mitteilung schreibt. Zum genauen Umfang der Abnahme-Vereinbarung macht der E-Auto-Bauer aber keine Angaben.

Auch zu den Batterien gibt es keine genauen Angaben. Polestar bezieht derzeit seine Batteriezellen von CATL und LG Energy Solution. Ob der Autobauer Zellen aus seinem Kontingent, vormontierte Module oder gar komplette Batteriepacks an Candela liefern wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Dort heißt es aber, dass beide Unternehmen weitere Möglichkeiten für eine erweiterte Zusammenarbeit prüfen wollen.

Candela baut elektrisch angetriebene Tragflächenboote, bei denen sich der Bootsrumpf während der Fahrt aus dem Wasser hebt und nur die Tragflächen im Wasser verbleiben. Das reduziert den Wasserwiderstand und somit den Verbrauch enorm. Zudem soll es ein deutlich ruhigeres Fahrerlebnis für die Passagiere bieten.

Candela hatte im Sommer 2021 das Modell C-8 für Privatkunden vorgestellt, welches den Weg in die Großserienfertigung Batterie-elektrischer Tragflächenboote ebnen soll. In diesem Juni gab Candela bekannt, dass man auch ein einem Shuttle-Tragflächenboot namens P-12 arbeitet, welches 2023 in Stockholm getestet werden soll.

„Ich bin fasziniert von der Art, wie die Boote elegant und effizient durch – oder besser über – das Wasser gleiten. Sie sind ein wunderbarer Beweis für die Ästhetik und das Erlebnis, das moderne, nachhaltige Technologie kreieren kann“, sagt Thomas Ingenlath, CEO von Polestar. „Dass Polestar zukünftig gemeinsam mit Candela an Projekten arbeiten wird, indem wir einen essenziellen Teil für den innovativen Antrieb ihrer Boote liefern, ist aufregend. Als Batterielieferant für Candela können wir dabei helfen, den Übergang zu saubereren Ozeanen und Seen zu beschleunigen und den Schiffsverkehr zu elektrifizieren.“

Gustav Hasselskog, CEO von Candela, kommentiert: „Um Elektroboote zum Mainstream zu machen, müssen wir jedes Jahr Tausende von Booten bauen. Durch die Zusammenarbeit mit Polestar sind wir in der Lage, den Produktionsumfang und die Weltklasse-Technik aus der Automobilindustrie in den Schifffahrtssektor zu bringen.“

polestar.com, mynewsdesk.com (Candela-Mitteilung)