Transjakarta will Dieselbusse auf Elektroantrieb umrüsten

Der indonesische ÖPNV-Betreiber Transjakarta hat ein Projekt zur Umrüstung bestehender Dieselbusse auf Elektroantrieb gestartet. Dafür hat der Busbetreiber in der indonesischen Hauptstadt Jakarta eine Vereinbarung mit VKTR Teknologi Mobilitas sowie Equipmake unterzeichnet. Zunächst werden eine Reihe von Bussen als Prototypen umgerüstet, die von Transjakarta getestet werden sollen.

Verläuft das Pilotprojekt erfolgreich, will Transjakarta die Umrüstung seiner 3.000 bestehenden Dieselbusse beauftragen, berichtet das Nachrichtenportal „Jakartaglobe“ mit Verweis auf eine Erklärung von Yana Aditya, dem Präsidenten des Busbetreibers. „Dies wird ein entscheidender Moment in der Geschichte der Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs in Jakarta sein“, kommentierte er das Vorhaben.

Das auf die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen spezialisierte Unternehmen VKTR, eine Tochtergesellschaft von Bakrie & Brothers, soll demnach das Projekt mit technologischer Unterstützung des britischen Elektroantrieb-Anbieter Equipmake durchführen. Zudem ist VKTR für die Installation von Batterieladestationen entlang der Transjakarta-Strecken verantwortlich.

Welche technischen Eckdaten die umgerüsteten Busse erreichen sollen, geht aus dem Bericht nicht hervor.

„Im Rahmen der Vereinbarung wird Transjakarta konventionelle Busse mit Verbrennungsmotoren zur Verfügung stellen, die von VKTR in Elektrobusse umgewandelt werden“, erläuterte Gilarsi Setijono, President Director von VKTR. Die Umrüstung wird in den kommenden Monaten umgesetzt: „Gemeinsam mit Equipmake werden wir die Busse in den nächsten drei Monaten für den Praxistest umrüsten“, sagte er. Wann der Praxistest voraussichtlich abgeschlossen sein wird, geht aus dem Bericht nicht hervor. Auch nicht, wie viele Batterieladestationen entlang der Transjakarta-Strecken entstehen sollen.

Transjakarta hatte im März seine ersten 30 E-Busse von BYD in Betrieb genommen und will wie berichtet bis zum Jahr 2030 insgesamt 10.000 Elektrobusse einsetzen. Laut Informationen aus dem vergangenen Jahr sollen bis 2025 mindestens 50 Prozent aller Transjakarta-Busse elektrisch fahren.

jakartaglobe.id