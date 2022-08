Stagecoach stellt zwei Stadtbusflotten auf E-Antriebe um

Der britische ÖPNV-Betreiber Stagecoach hat angekündigt, Ende 2022 bzw. 2023 in zwei schottischen Städten die ersten ausschließlich elektrischen Stadtbusflotten Großbritanniens einzuführen. Dafür investiert das Unternehmen über 14 Millionen Euro.

Konkret geht es um 38 E-Busse für die Städte Inverness und Perth, die von der schottischen Regierung über den Scottish Zero Emission Bus Challenge Fund (ScotZEB) bezuschusst werden. In Inverness will Stagecoach Ende 2022 mit 25 neuen elektrischen Midibussen auf den Linien 1-9 starten, welche die Dieselbusflotte der Stadt ersetzen werden. Bei den neuen Elektrobusse in Perth, die Anfang 2023 eingeführt werden, handelt es sich um sieben Solobusse, fünf Midibusse und einen Doppeldecker. Sie werden die Flotte von neun E-Bussen ergänzen, die im Dezember 2021 in der Stadt eingeführt wurden.

Welche Modelle von welchen Herstellern für Inverness und Perth beschafft werden, gibt Stagecoach in der Mitteilung nicht an. Wohl aber die Investitionssumme von 13,9 Millionen Pfund (16,5 Millionen Euro), die sich in 4,8 Millionen Pfund für die 13 E-Busse für Perth und 9,1 Millionen Pfund für die 25 E-Midibusse für Inverness aufteilt. Bei den neun E-Bussen für Perth aus dem Dezember 2021 handelt es sich um den Enviro200EV von BYD-ADL.

In den kommenden Monaten sollen zudem neue E-Busse in den Stagecoach-Netzen in anderen Gebieten Schottlands an den Start gehen, darunter Aberdeen, Ayr, Dunfermline, Kirkcaldy und Kilmarnock. Stagecoach will bis 2035 eine Netto-Null-Busflotte in Großbritannien betreiben.

Schottland strebt an, Netto-Null-Emissionen bis 2045 zu erreichen. „Ich freue mich, dass die Investitionen der schottischen Regierung die Busflotten im ganzen Land weiterhin schnell verändern“, sagt die schottische Verkehrsministerin Jenny Gilruth. „Diese neueste Ankündigung von Stagecoach ist willkommen und eine fantastische Nachricht für alle, die in Inverness und Perth leben, arbeiten und diese besuchen.“

stagecoachgroup.com