Factorial Energy baut Entwicklungs- und Produktionsstätte

Factorial Energy, der von Mercedes-Benz und Stellantis sowie Hyundai-Kia unterstützte US-Entwickler von Feststoff-Batteriezellen für Elektroautos, hat mit dem Bau einer neuen Entwicklungs- und Produktionsstätte begonnen.

Die neue Anlage entsteht in Methuen, einem Vorort von Boston in Massachusetts. Möglich wurde dies durch die Unterstützung des Massachusetts Office of Business Development und der Abteilung für Wirtschafts- und Gemeindeentwicklung der Stadt Methuen.

Factorial wird nach eigenen Angaben insgesamt 45 Millionen US-Dollar in den Ausbau des rund 6.225 Quadratmeter großen Gebäudes investieren, um eine Pilotproduktion für seine Feststoff-Akkus zu errichten. Die Anlage soll voraussichtlich Anfang 2023 in Betrieb gehen und 166 neue Arbeitsplätze schaffen.

Anfang des Jahres hatte der US-Entwickler eine von Stellantis und Mercedes-Benz angeführte Finanzierungsrunde über 200 Millionen US-Dollar (176 Millionen Euro) abgeschlossen. Die Autobauer hatten ihre finanziellen Beteiligungen an Factorial Energy im Dezember 2021 angekündigt und Entwicklungskooperationen mit Factorial Energy vereinbart.

Die Finanzierung soll laut dem Unternehmen dazu verwendet werden, um die „kommerzielle Produktion und den Einsatz der Festkörperbatterietechnologie von Factorial“ zu beschleunigen. „Wir bewegen uns weiterhin aggressiv auf unser Ziel zu, unseren Kunden Festkörperbatterietechnologie im Automobilmaßstab zu liefern“, sagt Siyu Huang, CEO von Factorial Energy. „Diese Finanzierung wird es uns ermöglichen, nicht nur Kernforschung und -entwicklung voranzutreiben, sondern auch unser Team zu vergrößern und in Produktionsanlagen zu investieren, um die kommerzielle Produktion voranzutreiben.“

businesswire.com