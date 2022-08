Florida vergibt mehr als 68 Millionen Dollar für E-Transitbusse

Das Department of Environmental Protection (DEP) in Florida unterstützt mit 68 Millionen US-Dollar die Beschaffung von elektrischen ÖPNV-Bussen in 13 Bezirken des US-Bundesstaates. Auch sieben Schulbezirke erhalten Zuschüsse. Die Gelder stammen aus Strafzahlungen von Volkswagen für den Dieselskandal.

Insgesamt 227 elektrische Busse sollen Dieselfahrzeuge in den Bezirken Alachua, Broward, Duval, Escambia, Hillsborough, Leon, Marion, Miami-Dade, Monroe, Orange, Palm Beach, Pasco sowie Pinellas ersetzen, wie aus einer Mitteilung des Büros von Gouverneur Ron DeSantis hervorgeht. Die Zuschüsse für die Schulbezirke Broward, Manatee, Miami-Dade, Orange, Palm Beach, Pinellas, und Sarasota sollen den Kauf von 218 elektrischen Schulbussen ermöglichen.

Die Finanzierung erfolgt über die insgesamt 166 Millionen US-Dollar, die Florida aus den Strafzahlungen von Volkswagen wegen des Dieselskandals zugeteilt wurden. Aus diesem Budget wurden in Florida auch Mittel für die Installation von 150 Ladestationen für Elektrofahrzeuge entlang der Highways des Bundesstaats vergeben.

„Diese Finanzierung wird dazu beitragen, die Emissionen zu senken und gleichzeitig unsere Transitbusflotten auf modernere Standards zu bringen“, sagt Gouverneur Ron DeSantis. „Dies ist ein Gewinn für die Luftqualität und für die Bemühungen des Staates, die wachsende Nutzung von Elektrofahrzeugen zu fördern.“

flgov.com