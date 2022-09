BYD baut ab 2024 Elektroautos in Thailand

BYD zieht ein Elektroauto-Werk in Thailand hoch. Das Werk des chinesischen Elektrofahrzeug-Herstellers im Eastern Economic Corridor (EEC) Thailands soll 2024 in Betrieb gehen und über eine Jahreskapazität von 150.000 Elektro-Pkw verfügen.

Diese Nachricht geht auf eine Mitteilung des thailändischen Industrieentwicklers WHA zurück. Das Unternehmen gibt an, mit BYD einen Kaufvertrag über 96 Hektar Land für die Produktionsstätte unterzeichnet zu haben. Demnach wird die Anlage in einem Industriegebiet namens „WHA Rayong 36 Industrial Estate“ entstehen, das durch die Nähe zu Autobahnen, den Häfen Map Ta Phut und Laem Chabang und dem Flughafen U-Tapao punkten soll. Die ab 2024 vor Ort gebauten E-Autos will BYD nach Angaben seines Entwicklungspartners in Südostasien und Europa absetzen. Präzisiert wird, dass es sich um Fahrzeuge mit Rechtslenkung handeln wird.

Mit Unterstützung des thailändischen Board of Investment (BOI) wird BYD Thailand im WHA Rayong 36 Industrial Estate ein Werk für Elektroautos mit modernster Technologie mit Rechtslenkung errichten. Das Werk wird voraussichtlich 2024 in Betrieb gehen und eine Jahreskapazität von 150.000 Elektro-Pkw haben. Die Produktion wird in die ASEAN-Länder und nach Europa exportiert.

„Die Eröffnung dieser neuen Produktionsstätte in Übersee (…) ist wirklich ein bedeutender Fortschritt in der Expansion unserer Gruppe“, wird Liu Xueliang, General Manager der BYD Asia-Pacific Auto Sales Division, in der Mitteilung zitiert. Nach einem gründlichen Such- und Auswahlverfahren habe sich der Standort aufgrund seiner geografischen Lage und seines Rufs als führende Ansammlung von Industrieparks in der Region als die ideale Wahl erwiesen.

Erst vor Kurzem hat BYD übrigens die Rêver Automotive Company zu seinem exklusiven Vertriebspartner für Thailand ernannt. Bereits im ersten Jahr der Zusammenarbeit wollen die Chinesen dort über 10.000 Elektrofahrzeuge absetzen.

Die thailändische Regierung hat im Wandel der Autoindustrie schon länger eine Chance erkannt und versucht, Thailand zur Südostasiens Drehscheibe für Elektrofahrzeuge zu machen. Laut Angaben von Industrieentwickler WHA hat das thailändische Finanzministerium inzwischen 26 Elektroauto-Projekte von 17 Unternehmen genehmigt, die sich auf eine Gesamtproduktionskapazität von 830.000 Elektrofahrzeugen summieren sollen. Bis Anfang 2023 soll diese Marke auf eine Million Elektrofahrzeuge gesteigert werden. Bekannt ist u.a. die Initiative des chinesischen Auftragsfertigers Foxconn, der zusammen mit dem thailändischen Energieunternehmen PTT ein Joint Venture für die Produktion von Elektroautos in Thailand gegründet hat.

Auch auf dem eigenen Automarkt will Thailand Elektroautos stark fördern. Dazu hat die Regierung im März 2022 neue staatliche Anreize beschlossen. Erklärtes Ziel ist es, in Thailand ab 2035 nur noch E-Autos neu zuzulassen.

wha-group.com