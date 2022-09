Neue Lade-Labels bei Electrify America und Electrify Canada

Electrify America und Electrify Canada, die Ladeinfrastruktur-Töchter von Volkswagen in Nordamerika, führen ein neues Kennzeichnungssystem an ihren Schnellladesäulen ein: CCS-Schnelllader mit 150 kW Leistung werden künftig das Label „Ultra-Fast“ und CCS-Schnelllader mit 350 kW das Label „Hyper-Fast“ tragen.

Hinzu kommt eine Visualisierung mit auffälligen Farben und Symbolen zur leichteren Erkennbarkeit: „Hyper-Fast“ (350 kW) wird mit einem grünen Label und drei Blitz-Symbolen gekennzeichnet und „Ultra-Fast“ (150 kW) mit einem blaugrünen Label und zwei Blitz-Symbolen. CHAdeMO-Säulen mit 50 kW erhalten einen blauen Aufkleber mit einem Blitz. Mit der neuen Kennzeichnung wollen die Ladeinfrastruktur-Unternehmen Kunden die Orientierung erleichtern.

Interessant dabei: Electrify America und Electrify Canada stellen die Namen „Ultra-Fast“ und „Hyper-Fast“ allen Ladeinfrastrukturanbietern zur Nutzung zur Verfügung. Damit wolle man einen „universellen Standard setzen“, wie es in der Mitteilung heißt.

Das neue Kennzeichnungssystem wird ab diesem Herbst an allen bestehenden und neuen Ladesäulen von Electrify America und Electrify Canada eingeführt. „Wir wollen den Umstieg auf das Laden von E-Fahrzeugen erleichtern, indem wir die Kilowatt-Leistungen in einfachere Bezeichnungen wie Hyper-Fast und Ultra-Fast mit entsprechenden Farben übersetzen, um den Kunden die Auswahl am Ladegerät zu erleichtern“, unterstreicht Robert Barrosa, Senior Director, Sales, Business Development and Marketing von Electrify America und Electrify Canada.

Künftig wird es zudem an manchen Standorten der VW-Töchter eine neue „Balanced Power“-Technologie für 350-kW-Lader geben: Kommt die Stromversorgung für zwei Ladesäulen von einem Schaltschrank, können beide entweder zwei E-Autos gleichzeitig mit je 150 kW laden oder ein einzelnes mit den vollen 350 kW, wenn die benachbarte Säule nicht verwendet wird.

Electrify America hat sich bekanntlich erst vor wenigen Monaten dem ersten externen Investor geöffnet: Siemens ist im Juni eingestiegen. Konkret investierten Volkswagen und Siemens im Sommer gemeinsam 450 Millionen US-Dollar in die VW-Tochter. Mit der Investition geht auch eine „strategisch angelegte Partnerschaft“ einher. Zum einen soll das Kapital dabei helfen, die Wachstumspläne von Electrify America schneller umzusetzen und „technologische Fortschritte bei Lade- und Energielösungen für öffentliche, private und kommerzielle Angebote zu erzielen“, hieß es seinerzeit.

Zum anderen bekräftige der Einstieg von Siemens die Bereitschaft zu einer künftigen Zusammenarbeit zwischen Siemens und Electrify America bei Technologien und Dienstleistungen, die den Ausbau von hochwertigen und zuverlässigen Ladelösungen vorantreiben sollen, so VW. Als Komplett-Anbieter für Ladeinfrastruktur bietet Siemens eMobility das gesamte Spektrum an AC- und DC-Ladehardware sowie Software und Services – von privaten über gewerbliche bis hin zu Depotanwendungen.

