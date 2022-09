Vom Netz über die Ladesäule bis zur Batterie

Hochrangige Speaker*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik treffen sich erstmals im Oktober in Frankfurt zur VDE E-Mobility Conference.



Automobilwirtschaft, Wissenschaft, Normung und Politik: Das Thema Elektromobilität betrifft alle. Wie sich die deutsche Automobilwirtschaft sowie Hersteller von Ladeinfrastruktur und Komponenten, Batteriehersteller, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und Hersteller von Mess- und Prüfgeräten für die Zukunft positionieren und wo die digitale Reise hingeht, erfahren die Teilnehmenden bei der VDE E-Mobility-Conference vom 25.-26. Oktober in Frankfurt. An zwei Tagen tauschen sich Experten und Interessierte in über 30 Vorträgen und Paneldiskussionen bei der Elektromobilitätskonferenz zu den Themen Elektromobilität (OEM), Ladeinfrastruktur, Automotive, Batterie und Stromnetze aus.

Mit dabei sind führende Persönlichkeiten aus der Politik (BMDV, Hessische Staatskanzlei), dem Management der Automobilindustrie (Audi, Opel (Stellantis), Traton), von Zulieferern (Bosch, Marelli, Rhenus Automotive), Ladeinfrastruktur- und Komponentenherstellern (Keba, Amperfied, Compleo, ABB, Phoenix Contact) wie auch Energieversorgern und Stromnetzbetreibern (TOTAL Energies, Stromnetz Hamburg, Netze BW). Neben spannenden Vorträgen und Paneldiskussionen gibt es einen Netzwerkabend mit Live-Musik und eine Unternehmensausstellung, bei der bspw. KEBA ENERGY AUTOMATION und AMPERFIED by Heidelberger ihre neuesten Produkte vorstellen.

„E-Mobilität muss als Fortschritt empfunden werden – nur dann werden sich noch mehr Menschen für sie entscheiden. Deshalb brauchen wir attraktive Produkte, eine flächendeckende Ladeinfrastruktur und die besten Rahmenbedingungen“, sagt Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr und Schirmherr der Veranstaltung.

„Wir bieten mit dieser Konferenz eine neutrale Plattform für Wissensaustausch und Vernetzung“, sagt Dr. Ralf Petri, Leiter Mobility beim VDE. „Zudem möchten wir das gebündeltes Branchenwissen und die fachübergreifende Expertise im Rahmen der VDE E-Mobility Conference mit allen interessierten Kreisen teilen.“ Es helfe nichts, wenn „wir nur über E-Fahrzeuge oder politische Zielvorgaben sprechen. Der gemeinsame Dialog und die entschlossene Umsetzung sind bei neuen Formen der Mobilität entscheidend.“

Wie gelingt die Elektrifizierung des Automobilsektors? Welche Strategien werden dabei von deutschen Automobilherstellern und Zulieferern bei der Mobilität der Zukunft verfolgt? Welche neuen Mobilitätskonzepte wird es geben? Wie lässt sich der Ausbau der Ladeinfrastruktur hochskalieren? Halten unsere Stromnetze dem Zuwachs an E-Fahrzeugen stand? Diese und andere Fragen werden branchenübergreifend und interdisziplinär behandelt. Melden Sie sich noch heute an und sichern sich so ihr E-Mobility Update!

