Spanien: Castellana Properties und Cable Energía errichten 350 Ladepunkte

Das Immobilienunternehmen Castellana Properties hat mit Cable Energía eine Vereinbarung über die Installation von insgesamt 350 Ladepunkten für Elektrofahrzeuge an 14 seiner Liegenschaften in Spanien unterzeichnet. Die Leistungen sollen je nach Standort zwischen 22 kW und 350 kW liegen.

Etwa 30 Prozent der künftigen Ladestationen sollen DC-Lader mit über 50 kW werden, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Bei 22 Prozent der Stationen wird es sich um ultraschnelle 350-kW-Lader handeln, so Castellana Properties.

Die Vereinbarung steht im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG), die Castellana Properties verfolg. Einen ersten ESG-Bericht veröffentlichte das Unternehmen in diesem Jahr. Das Unternehmen will künftig unter anderem 100 Prozent seines Portfolios mit erneuerbaren Energien versorgen, ein ISO-50001-konformes Energiemanagementsystems beschaffen sowie Anlagen für den Eigenverbrauch erneuerbarer Energien in 75 Prozent seiner Einkaufszentren einrichten.

„Wir sind sehr stolz darauf, diese Zusammenarbeit bekannt zu geben, die einen neuen Meilenstein in der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens darstellt“, sagt Alfonso Brunet, CEO von Castellana Properties. „Mit der Installation dieser Ladestationen kommt Castellana Properties der Erreichung der in seinem ESG-Bericht festgelegten Ziele für nachhaltige Entwicklung weiter näher und macht weitere Fortschritte beim Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität.“

Das Energiemobilitätsunternehmen Cable Energía ist in Spanien und Portugal tätig und gehört zur Shell-Gruppe. Die Vereinbarung ermöglicht es Castellana, mit den neuen Ladern Teil des Shell Recharge Netzwerks zu werden, das bereits mehr als 275.000 Ladepunkte in ganz Europa umfasst. Zu den Liegenschaften von Castellana Properties, auf denen die neue Ladeinfrastruktur entstehen soll, gehören die Einkaufszentren Los Arcos, Bahía Sur, Vallsur, Habaneras, Puerta Europa und El Faro sowie die Gewerbeparks Parque Principado, Parque Oeste, Motril Retail Park und Granaita.

castellanaproperties.es