Stadtwerke LÃ¼beck bestellen 60 Schnelllader bei Unicorn Systems

Die Zweigniederlassung Nürnberg von Unicorn Systems hat eine Ausschreibung der Stadtwerke Lübeck gewonnen. Das Unternehmen wird in nicht nur seine ChargeUp-Lösung in Lübeck betreiben, sondern auch 60 Alpitronic Hypercharger in der Hansestadt aufstellen.

Mit den 60 Hyperchargern soll laut der Mitteilung „ eine umfassende Infrastruktur für das Laden an Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen“ geschaffen werden. Dabei wird es sich um den HYC150 handeln, also die Hypercharger-Version mit bis zu 150 kW Ladeleistung oder 2×75 kW.

„Ziel war es, hochwertige DC-Ladestationen aus europäischen Qualitätskomponenten zu erhalten und eine stabile Lieferkette auf dem aktuell sehr schwierigen Markt aufzubauen“, sagen Marc Kudling (Projektleiter E-Mobilität) und Eugen Eckhardt (stv. Leiter Einkauf) von den Stadtwerken Lübeck. „Die Entscheidung für Unicorn Systems fiel aufgrund der uns zugesicherten Flexibilität, der Schnelligkeit und des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses.“

Unicorn bietet nach eigenen Angaben „komplexe Softwarelösungen und Projektumsetzungen im Bereich der IT“ – in diesem Zuge ist auch die ChargeUp-Lösung als schlüsselfertige Dienstleistung einschließlich Entwurf, Konstruktion, Lieferung und Installation von High-End-Ladestationen, Back-End-Managementsystemen und Ladeanwendungen für Endnutzer.

„Die zweistufige öffentliche Ausschreibung war eine der größten in der ersten Hälfte dieses Jahres auf dem deutschen Markt, und wir fühlen uns daher sehr geehrt, dass wir die leistungsstarken DC-Ladestationen mit einer Leistung von 150 kW liefern werden“, sagt Ivo Hykyš, Vertriebs- und Niederlassungsleiter in der DACH-Region von Unicorn Systems. „Ich bin überzeugt, dass wir der richtige Partner hierfür sind und die Bereitstellung der Ladestationen die Attraktivität des Standorts erhöhen wird. Dies ist unser kleiner Beitrag zum gesamtgesellschaftlichen Dekarbonisierungsprozess.“

Quelle: Info per E-Mail