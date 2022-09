Mullen wohl auch an ELMS-Übernahme interessiert

Nachdem das US-amerikanische Elektroauto-Startup Mullen kürzlich bereits den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Bollinger Motors verkündet hatte, könnte das Unternehmen auch den E-Nutzfahrzeug-Anbieter Electric Last Mile Solutions (ELMS) übernehmen.

ELMS hatte im Juni Insolvenz angemeldet. Electric Last Mile Solutions wollte elektrische Lieferfahrzeuge aus China importieren, in einem ehemaligen GM-Werk in Mishawaka, Indiana, montieren und dann in den USA vertreiben. Anfang 2022 warf das Unternehmen den beiden Gründern vor, kurz vor der Ankündigung des SPAC-Börsengangs im Dezember 2020 „unangemessene Aktienkäufe“ getätigt zu haben. Kurze Zeit nach Bekanntwerden der Vorwürfe kündigte auch der Wirtschaftsprüfer BDO. Da ohne den Wirtschaftsprüfer keine Geschäftsberichte mehr veröffentlicht wurden, folgte der Gang in die Insolvenz.

Wie nun bekannt wird, ist Mullen bislang mit 92 Millionen US-Dollar der führende Bieter für ELMS und würde 55 Millionen Dollar für die Vermögenswerte des Unternehmens bezahlen sowie die Verbindlichkeiten in Höhe von 37 Millionen Dollar übernehmen. Die Auktion soll am 7. Oktober stattfinden.

Aber: Wie „Techcrunch“ schreibt, hat Mullen auch seine eigenen Probleme: Da das Unternehmen seit dem SPAC-Börsengang im Jahr 2021 immer noch kein Fahrzeug auf den Markt gebracht hat und auch der Leerverkäufer Hindenburg Research schwere Vorwürfe erhoben hatte, ist der Aktienkurs stetig gefallen. Anfang des Monats warnte die Technologiebörse Nasdaq, dass das Unternehmen von der Börse genommen werden könnte, weil der Aktienkurs an 30 Tagen in Folge bei weniger als einem Dollar lag. Kurze Zeit nach der Nasdaq-Warnung gab Mullen dann die Übernahme von Bollinger bekannt.

