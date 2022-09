ABP verlegt Unternehmenssitz und weitet Produktion aus

Das auf kinetische Lade- und Speichersysteme für Elektrofahrzeuge spezialisierte Unternehmen Adaptive Balancing Power (ABP) hat seinen Produktionsstandort und seine Büros von Darmstadt nach Pfungstadt verlegt. Am neuen Standort können künftig deutlich mehr Lade- und Speichersysteme pro Monat gefertigt werden.

Der alte und neue Produktionsstandort liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Doch mit dem Umzug in das neue Multifunktionsgebäude im Industriegebiet Nord-Ost in Pfungstadt kann ABP seine Produktionsfläche nach eigenen Angaben auf rund 800 Quadratmeter verdoppelt – mit Optionen auf weitere Ausbaumöglichkeiten. Insgesamt mietet das Unternehmen nun 1.360 Quadratmeter an. Auf dieser Fläche befinden sich zwei Hallen mit Arealen für Entwicklung, Produktion, Lager und Büros auf zwei Etagen.

Mit dem Umzug reagiert das Unternehmen auf die wachsende Nachfrage nach ultra-schnellen Speicher- und Ladesystemen. Am neuen Standort könnten zukünftig „deutlich mehr“ Lade- und Speichersysteme pro Monat gefertigt werden, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Absolute Zahlen nennt das Unternehmen nicht. Dr. Hendrik Schaede-Bodenschatz, Geschäftsführer der Adaptive Balancing Power GmbH, äußert sich wie folgt: „Der Markt erwartet Ladeflexibilität und effiziente, ultra-schnelle Ladevorgänge. Genau das können wir mit unserer Technologie liefern, in die Städte und in die Fläche, weitgehend unabhängig vom Ausbau der Netzinfrastruktur. In Pfungstadt haben wir jetzt genau den modernen, nachhaltigen und multifunktionalen Standort gefunden, der in dieser Wachstumsphase am besten zu uns und unseren Unternehmenszielen passt.“

Die Adaptive Balancing Power GmbH wurde 2016 in Darmstadt gegründet. Kerngeschäft des Unternehmens sind Ladelösungen mit Schwungmassenspeichern. Ein erstes Exemplar namens Amperage hatte das Unternehmen im vergangenen Oktober 2021 präsentiert. Im Laufe dieses Jahr folgte die Vorstellung einer All-in-One-Lösung namens Smart Charge Boost, bei der es sich um eine auf die Bedarfe von Firmenflotten optimierte Variante handelt. Außerdem kündigten die Hessen im Sommer an, zusammen mit einem Konsortium aus Forschung und Wirtschaft mit dem Bau einer neuartigen Pantographen-Schnellladestation begonnen zu haben, die eine flexible Zwischenladung von Elektrobussen ermöglichen soll.

presseportal.de