Hitachi Astemo entwickelt E-Achsen für Honda

Der Automobilzulieferer Hitachi Astemo wurde von Honda beauftragt, ab 2026 elektrische Achsen für mittelgroße und große Batterie-elektrische Fahrzeuge des Autobauers zu fertigen. Auch über den Honda-Auftrag hinaus will Hitatchi Astemo das Elektrifizierungsgeschäft weiter ausbauen.

Als Systemintegrator soll Hitachi Astemo eine leistungsstarke, integrierte Antriebseinheit für Honda liefern. Das E-Achsen-System kombiniert nach Angaben des Zulieferers einen Siliziumkarbid-Inverter, einen verlustarmen und effizienten Motor sowie ein kompaktes Getriebe eines externen Herstellers. Leistungsdaten oder gar Fahrzeugmodelle, in denen die E-Achse eingesetzt werden soll, werden in der Mitteilung nicht genannt.

Hitachi Astemo ist 2021 aus der Fusion von Hitachi Automotive Systems mit den Honda-Gruppen Keihin, Showa und Nissin Kogyo hervorgegangen und reagiert nach eigenen Angaben auf die schnell wachsende Nachfrage nach E-Achsen, indem es den Verkauf seiner selbst entwickelten elektrischen Achsen an verschiedene Automobilhersteller weltweit ausbaut. Außerdem wird das Unternehmen Motoren und Inverter für E-Achsen liefern, die von Automobil- und Getriebeherstellern montiert werden.

Einschließlich Forschung und Entwicklung will Hitachi Astemo speziell im Bereich Elektrifizierung 2,1 Milliarden Euro bis zum Geschäftsjahr 2025 investieren. Die Investitionen sollen sich dann in der Folge bald auszahlen: Für im Geschäftsjahr 2025 soll der Umsatz mit E-Komponenten bei 400 Milliarden Yen (2,8 Milliarden Euro) liegen, bis 2030 soll er sich nochmals mehr als verdoppeln.

– ANZEIGE –

In welchen Fahrzeugen Honda die E-Achsen von Hitachi Astemo einsetzen wird, ist wie erwähnt nicht bestätigt. Im April hatten die Japaner aber verkündet, für die kommenden Elektro-Modelle auf drei neue, rein elektrische Plattformen zu setzen. Auch hierzu sind noch nicht viele Details bekannt, es soll jedoch 2026 in Nordamerika ein Elektromodell auf Basis der neuen „großen“ Plattform auf den Markt kommen. Das würde von den bekannten Angaben her zu dem Hitachi-Deal passen.

Honda will bis 2030 weltweit 30 Elektromodelle auf den Markt bringen. Allerdings wird nicht jedes E-Modell global angeboten, Honda hat regional teils sehr unterschiedliche Fahrzeuge im Angebot – etwa in Nordamerika, China, Europa und dem Heimatmarkt Japan. Bis 2030 will Honda ein Absatzvolumen von mehr als zwei Millionen E-Autos pro Jahr erreichen.

hitachi.com