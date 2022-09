Santander wickelt neues Finanzierungsangebot für Polestar ab

Polestar und die Santander Consumer Bank bieten eine neue Finanzierungsoption für die Elektroautos der schwedischen Marke an. Das Angebot Polestar Finance richtet sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden und ist für alle drei Varianten des Polestar 2 erhältlich.

Die Finanzierungsoption kann im Rahmen des Online-Bestellprozesses ausgewählt werden: Nach der individuellen Fahrzeugkonfiguration besteht die Option, sich zwischen dem Barkauf, einem Leasingangebot oder nun auch einer Finanzierung, wahlweise als lineare Finanzierung oder als Ballonkredit, zu entscheiden, erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung. Die Abwicklung der Finanzierung erfolgt dann über die Santander Consumer Bank.

Nach den Worten von Willem Baudewijns, Managing Director Polestar Deutschland, ist das digitale Kundenerlebnis ein wichtiges Anliegen für das Unternehmen, da die Autos exklusiv online erhältlich sind. „Polestar verfolgt einen modernen Ansatz beim Fahrzeugverkauf“, erläutert er. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, den Bestellprozess zu verbessern und den Kundinnen und Kunden mögliche Hürden abzunehmen. So vereinfachen wir den Wechsel hin zur Elektromobilität.“

Auch hinsichtlich des Finanzierungsangebot bleibt es beim digitalen Ablauf – von der Antragstellung bis hin zur Unterschrift des Vertrags. „Durch die Ergänzung der Finanzierung bieten wir unseren Besitzerinnen und Besitzern noch mehr Flexibilität. Wir freuen uns daher, mit der Santander Consumer Bank einen professionellen Partner für unsere Finanzierung gefunden zu haben, um auch diese Option direkt anbieten zu können“, sagt Baudewijns.

Neben dem neuen Finanzierungsangebot teilt das schwedische Unternehmen mit, dass es „in Kürze“ nach Leipzig seine zweite Polestar Destination in Bochum eröffnet. Die Standorte sollen durch Roadshows und Veranstaltungen ergänzt werden.

Kürzlich erst veröffentlichte Polestar die Unternehmenszahlen für das erste Halbjahr 2022. Der Elektroauto-Hersteller konnte seinen Umsatz von Januar bis Juni auf etwas mehr als eine Milliarde US-Dollar gegenüber dem Vorjahreszeitraum fast verdoppeln. Der Betriebsverlust stieg allerdings im ersten Halbjahr 2022 um 143 Prozent.

polestar.com