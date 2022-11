Lettland: Rigas Satiksme ordert bis zu 52 E-Busse für Riga

Der ÖPNV-Betreiber Rigas Satiksme hat Hersteller Solaris den Zuschlag für die Lieferung von bis zu 52 Elektrobussen erteilt. Zunächst wird das Unternehmen 35 E-Busse bei dem polnischen Hersteller ordern. Über den Kauf von 17 weiteren Stromern wird noch entschieden.

Die neuen Elektrobusse sollen in Lettlands Hauptstadt Riga veraltete Busse ersetzen, die seit etwa 20 Jahren im Einsatz sind. Der geschätzte Kaufpreis für die 52 E-Busse und Ersatzteile beträgt bis zu 34,3 Millionen Euro netto. Die Gesamtlaufzeit des Vertrages soll maximal fünf Jahre betragen. Finanzielle Zuschüsse in Millionen-Euro-Höhe zum Erwerb der E-Flotte erhält der ÖPNV-Betreiber nach eigenen Angaben aus dem Kohäsionsfonds der Europäischen Union.

Genauere Angaben zum Typ der neuen E-Busse gibt es noch nicht. 2016 hatte Rigas Satiksme bei Solaris bereits zehn Gelenk-Oberleitungsbusse mit zusätzlicher Brennstoffzelle und Batterie geordert, mit einer Option auf zehn weitere.

Nach Angaben des Unternehmens meldeten sich auf die jüngste Ausschreibung insgesamt zehn Unternehmen, von denen in der Folge erst fünf und dann zwei in die engere Auswahl rückten – und zwar Solaris und Karsan. Am Ende entschied sich das lettische Unternehmen dann für den polnischen Hersteller. Die ersten 35 Elektrobusse werden nun zunächst mit einer „maximalen Vertragssumme von 23,1 Millionen Euro“ beschafft.

