Tesla muss in China Autos in Werkstätten holen

Für Tesla gibt es zwei weitere Rückrufaktionen, diesmal in China. Eine der Aktionen betrifft ein Problem mit der Batteriemanagement-Software von 67.698 importierten Model S und Model X, das zu einem Leistungsverlust führen kann. Dieses Problem lässt sich per Software-Update beheben. Die zweite Aktion betrifft 2.736 importierte und 10.127 in China produzierte Model 3, die wegen eines möglichen Problems mit den Sicherheitsgurten physisch zurückgerufen werden.

cnevpost.com