Daimler Truck liefert erste eCascadia in den USA aus

Daimler Trucks North America (DTNA) hat im November die ersten Exemplare der Serienversion seines Batterie-elektrischen Schwerlast-Lkw Freightliner eCascadia an Kunden übergeben. Zwei Freightliner eCascadia gingen an Penske Truck Leasing und ein weiteres Exemplar an den Lebensmittel-Lieferanten Sysco.

Sysco wird den E-Lkw laut der Mitteilung von Daimler Truck an seinem Standort im kalifornischen Riverside einsetzen. In den kommenden Monaten wird das Unternehmen weitere eCascadias erhalten. Sysco hatte zuvor mit Daimler Truck North America (DTNA) wie berichtet eine Absichtserklärung zum Kauf von bis zu 800 Freightliner eCascadia unterzeichnet.

Der weitere Erstkunde Penske Truck Leasing war bereits Teil der Feldversuche, bei denen die Vorserienfahrzeuge im Kundeneinsatz erprobt wurden. Die Auslieferung der schweren E-Lkw markiere „den Höhepunkt einer Phase der gemeinsamen Entwicklung, Verfeinerung und Feldversuche, die vor fast fünf Jahren begann“, so Penske.

„Als langfristiger, vertrauenswürdiger Partner auf unserem Weg zur Elektrifizierung spielte Penske eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung des eCascadia zu dem, was jetzt allen Kunden zur Verfügung steht, und machte unsere Highways zu einem sichereren und saubereren Ort für uns und kommende Generationen“, sagt auch David Carson, Senior Vice President Sales and Marketing bei DTNA. Paul Rosa, Senior Vice President bei Penske, gibt an, dass das Interesse der eigenen Leasing- und Mietkunden an E-Lkw weiter wächst.

Die Serienversion des eCascadia mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 82.000 lbs oder umgerechnet 37,2 Tonnen hatte DTNA im Mai diesen Jahres vorgestellt. Die Kunden des Klasse-8-Sattelschleppers können zwischen drei Batterie-Optionen wählen: 194 kWh, 291 kWh und 438 kWh. Letztgenannte Version soll auf eine Reichweite von bis zu 230 Meilen oder 370 Kilometer kommen. An einer Schnellladestation kann die kleinste Batterie in 90 Minuten auf 80 Prozent geladen werden, bei den beiden größeren Optionen gibt Freightliner die Ladezeit mit 120 Minuten an.

Angetrieben wird der eCascadia von einer in den USA entwickelten E-Achse, die bei der Daimler-Tochter Detroit ePowertrain entstanden ist. Diese E-Achse gibt es mit Einzel- oder Doppelmotor. Die Variante mit einem Motor leistet maximal 145 kW, jene mit Doppelmotor bis zu 295 kW. Hierbei handelt es sich um die maximale Leistung der Achsen, nicht des eCascadia: Hier gibt Freightliner die Spanne mit 238 bis 350 kW an.

