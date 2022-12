E-Antriebe: BMW pumpt Mittel in innovativen Kupfer-Abbau

BMW investiert in das US-Unternehmen Jetti Resources, um den verantwortungsvollen und ressourcenschonenden Abbau von Kupfer zu fördern. Kupfer gehört zu den zentralen Rohstoffen in der Produktion von E-Antrieben.

Wie hoch die Investition in das 2014 gegründete US-Unternehmen ausfällt, teilt BMW nicht mit. Jetti Resources ist in Colorado ansässig und hat eine innovative Technologie entwickelt, um Kupfer aus bislang ungenutzten Erzen zu gewinnen, die bisher nicht wirtschaftlich verarbeitet werden konnten. „Das effiziente Verfahren kann uns dabei unterstützen, den ökologischen Fußabdruck der BMW Group trotz steigenden Rohstoffbedarfs zu verbessern“, äußert Wolfgang Obermaier, Leiter Indirekte Güter und Leistungen, Rohstoffe, Produktionspartner der BMW Group.

Jetti Resources‘ Verfahren soll es ermöglichen, zuvor eingeschlossene Kupferressourcen zu gewinnen und so die Produktionsmenge und Lebensdauer von bestehenden Förderanlagen zu steigern. Und: „Das chemische Verfahren verursacht rund 40% weniger CO 2 -Emissionen im Vergleich zum konventionellem Kupfer-Bergbau und verbraucht zudem nur rund 50% der Wassermenge. Die Technologie wird bereits mit großem Erfolg im industriellen Maßstab eingesetzt und Jetti Resources plant mit seinen Partnern die weltweite Umsetzung voranzutreiben“, teilt der Münchner Autohersteller mit.

Die BMW-Gruppe strebt bekanntlich an, 2030 mindestens die Hälfte des weltweiten Absatzes mit vollelektrischen Fahrzeugen zu bewerkstelligen. Zur Absicherung von Materialien dringt der OEM immer wieder tief in die vorgelagerte Lieferkette. Für die Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Rohstoffverarbeitung innerhalb des komplexen Lieferantennetzwerks engagiert sich die BMW Group nach eigenen Angaben unter anderem bei Catena-X, einer Allianz für sicheren und standardisierten Datenaustausch in der Lieferkette.

press.bmwgroup.com