BorgWarner übernimmt Entwicklungsdienstleister Drivetek

Der US-Autozulieferer BorgWarner hat zum 1. Dezember 2022 die Drivetek AG übernommen. Das Schweizer Unternehmen bietet u.a. Dienstleistungen im Bereich Engineering und Produktentwicklung für Inverter, E-Antriebslösungen und Leistungselektronik an. Die Transaktion hat einen Gesamtwert von bis zu 35 Millionen Schweizer Franken.

Zu den Kernkompetenzen von Drivetek gehören laut der Mitteilung von BorgWarner Design und Entwicklung von Leistungselektronik und elektrischen Maschinen sowie Steuerungssoftware und Systementwicklung. Drivetek ist für Kunden in der Automobil- und Transportbranche sowie in der Luftfahrt und im Industrie- und Energiesektor tätig. Zudem hat Drivetek auch elektrifizierte Turbolader entwickelt, bei denen mittels einem E-Motor an der Verdichter-Turbine etwa das „Turboloch“ vermieden und die Effizienz des Antriebs gesteigert werden kann.

Die beiden Unternehmen haben bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet, etwa bei dem Hochvolt-eFan. Das 40-kW-System besteht aus einem Lüfter, Elektromotor und Inverter und wird in Batterie-elektrischen Schwerlast- und Fernverkehr-Lkw verbaut. Entwickler von E-Lkw standen bisher vor einer großen Herausforderung, da es spezielle Komponenten wie etwa Lüfter und Klima-Kompressoren nicht mit den Lkw-üblichen Anforderungen gab. Die bisher auf dem Markt erhältlichen Komponenten waren für die Laufzeiten von Pkw ausgelegt, die im Schnitt 23 Stunden am Tag stehen. Ein Lkw ist viele Stunden pro Tag unterwegs und kommt somit auf ungleich mehr Betriebsstunden pro Jahr. Komponenten nach Pkw-Standards wären angesichts dieser Betriebszeiten zu schnell verschlissen – sei es nun der Kompressor für die Fahrerhaus-Klimaanlage oder wie beim Hochvolt-eFan das Thermomanagement der Batterie.

„Drivetek ist für BorgWarner ein wichtiger Partner bei unseren bestehenden eFan-Aufträgen, wo wir im Februar dieses Jahres unseren ersten Business Win vermelden konnten“, sagt Frédéric Lissalde, President und CEO von BorgWarner. Da BorgWarner sein Portfolio zunehmend von der Verbrenner-Welt auf die Elektromobilität erweitert, passt das Profil von Drivetek. „Die Aufnahme des Teams von Drivetek stellt für uns eine Investition dar, die zum Ausbau unserer Kompetenzen im Bereich Wechselrichter für Nebenaggregate beiträgt und damit das Wachstum unseres Hochvolt-eFanGeschäfts beschleunigt“, so Lissalde.

Von den bis zu 35 Millionen Franken (35,43 Millionen Euro) sind bei Geschäftsabschluss bereits 25 Millionen Franken geflossen. Weitere 10 Millionen Schweizer Franken werden laut BorgWarner „voraussichtlich in Form von bedingten Zahlungen im Laufe der nächsten drei Jahre gezahlt“.

Es ist nicht die erste Übernahme des US-Zulieferers im eMobility-Bereich. Im vergangenen Jahr hat BorgWarner bekanntlich den deutschen Batteriesysteme-Hersteller Akasol übernommen. 2020 ging zudem die Übernahme des US-Konkurrenten Delphi über die Bühne – unter anderem wegen Delphis Knowhow bei der Elektronik und Leistungselektronik.

borgwarner.com (PDF)