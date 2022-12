Irish Rail ordert 18 weitere Batteriezüge bei Alstom

Irish Rail hat aus einem bestehenden Rahmenvertrag mit Alstom einen weiteren Auftrag ausgelöst – und zwar über 18 Batterie-elektrische Pendlerzüge. Sie sollen 2025 im und um das künftige elektrifizierte Streckennetz DART+ (Dublin Area Rapid Transit) in den Dienst gestellt werden.

Den Auftragswert beziffert Alstom auf rund 160 Millionen Euro. Konkret geht es um fünfteilige Züge des Typs X’trapolis, von denen Irish Rail nun insgesamt 37 Stück bei Alstom geordert hat – davon 31 in der Batterie-elektrischen Ausführung. Der im Dezember 2021 unterzeichnete Rahmenvertrag zwischen Irish Rail und Alstom sieht die Beschaffung von bis zu 750 elektrischen und Batterie-elektrischen Schienenfahrzeugen für das DART+-Netz vor. Er hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Die Erweiterung der DART+-Flotte wird von der irischen Verkehrsbehörde im Rahmen eines nationalen Entwicklungsplans mitfinanziert.

Die Batterie-elektrischen Exemplare des Zugmodells können außerhalb des für 2025 geplanten, elektrifizierten DART+-Netzes gut 80 Kilometer weit mit Batteriestrom fahren. Die Akkus werden Alstom zufolge dann jeweils über Schnellladestationen an ausgewählten Endstationen sowie durch die Rückgewinnung von Bremsenergie während der Fahrt geladen. Mit DART+ will Irish Rail das Pendlernetz im Großraum Dublin „umweltfreundlicher gestalten“, heißt es. Das Areal gilt als Irlands bevölkerungsreichste Pendlerzone.

Geplant ist, dass die Batterie-Züge ältere Dieselfahrzeuge ablösen. Die fünfteiligen X’trapolis-Einheiten sind 82 Meter lang und können 550 Fahrgäste befördern. Alstom wird die DART+-Flotte nicht nur bauen und ausliefern, sondern als Teil des Vertrags mit Irish Rail auch über einen Zeitraum von 15 Jahren technischen Support leisten, Ersatzteile vorhalten und innovative Tools zur „vorausschauenden Wartung“ einsetzen.

Alstom gibt an, die Pendlerzüge auf Basis der modularen X’trapolis-Plattform weltweit mehr als 6.000 Mal verkauft zu haben, unterscheidet dabei aber nicht in die angebotenen Antriebsarten. In puncto alternative Antriebsformen ist Alstom ansonsten vor allem für seinen Wasserstoff-Zug Coradia iLint und den Batterie-Zug Coradia Continental BEMU bekannt.

alstom.com