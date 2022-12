DS zeigt Formel-E-Rennwagen für neue Saison

DS Automobiles hat nun seinen neuen Rennwagen für die kommende Saison der Formel E vorgestellt. Am Steuer des neuen DS E-Tense FE23 werden für das von Stellantis unterstützte Rennsportteam DS Penske der aktuelle Weltmeister Stoffel Vandoorne und Jean-Eric Vergne, der einzige Doppelchampion in der Formel E, sitzen.

Den bekannten schwarz-goldenen Look seiner Autos hat DS übrigens mit in die neue Partnerschaft übernommen. Penske war in den vergangenen Jahren unter dem Namen Dragon noch in weiß-roten Autos angetreten, DS hat in der über Jahre erfolgreichen Partnerschaft mit Techeetah (unter anderem die beiden Fahrer-Titel mit Vergne sowie ein Titel mit Felix Antonio da Costa in der Corona-Saison 2020) stets schwarz-goldene Rennwagen an den Start gebracht.

Die neuen Gen3-Rennwagen der Formel E erhalten bekanntlich mehr Leistung (350 statt 250 kW) und können bis zu 280 km/h schnell werden. Neu ist zudem ein zweiter E-Motor an der Vorderachse – dabei handelt es sich um ein Einheitsbauteil, welches aber nur zur Rekuperation, nicht zum Vortrieb genutzt werden darf. Die 350 kW starke Antriebseinheit im Heck wird von den Herstellern jeweils selbst entwickelt – in die Karten schauen lässt sich DS bei dem neuen Rennwagen noch nicht.

Zuvor hatten bereits Porsche sowie Jaguar und Nissan ihre Rennwagen für die neue Gen3-Ära der elektrischen Rennserie präsentiert. Auch hier gibt es noch keine genauen Angaben zur Bauart und Konstruktion der Antriebe.

Eine Neuerung bei DS Penske ist hingegen bekannt: Zum ersten Mal seit einiger Zeit wird wieder ein Rennwagen mit der Nummer 1 am Start stehen: Der aktuelle Weltmeister Stoffel Vandoorne (Titel mit Mercedes-EQ) hat die Nummer 1 seiner bekannten Startnummer 5 vorgezogen. Vorjahres-Meister Nyck de Vries ist auch als Weltmeister mit der Nummer 17 angetreten. Vandoornes Teamkollege Vergne geht mit seiner bekannten 25 an den Start.

In der kommenden Woche stehen noch die offiziellen Formel-E-Testfahrten in Valenica an. Die neue Saison beginnt dann im Januar mit dem ePrix von Mexiko.

