Volvo liefert 36 E-Lkw nach Australien

Das australische Express-Frachtunternehmen Team Global Express hat bei Volvo Trucks 36 Elektro-Lkw bestellt. Für den Hersteller ist dies der bisher größte E-Lkw-Auftrag in Australien.

Die 36 Batterie-elektrischen Volvo FL sollen ab dem ersten Quartal 2023 auf den Straßen Sydneys zum Einsatz kommen. Beim FL Electric handelt es sich um einen mittelgroßen Lkw, der den städtischen Lieferverkehr bzw. kommunale Serviceleistungen wie die Abfallwirtschaft konzipiert ist. Das passt zur Anforderung des australischen Kunden, denn Team Global Express will die Fahrzeuge mit 5,5 Tonnen Nutzlast als Teil der Abhol- und Lieferflotte in der Metropolregion Sydney einsetzen.

Die E-Maschine verfügt über eine Leistung von 185 kW Maximal- bzw. 130 kW Dauerleistung. Der 16-Tonnen-Stromer wird in der Variante für Team Global Express mit vier Batteriepaketen à 66 kWh ausgestattet, also 264 kWh in der Summe. Dabei handelt es sich um eine weiterentwickelte Version der Batterie: Zum Verkaufsstart 2019 konnten die Kunden zwischen zwei und sechs Lithium-Ionen-Batteriepaketen mit jeweils 50 kWh wählen, nun kommt ein Pack auf 16 kWh mehr.

Die Ladeleistung soll ebenfalls verbessert worden sein, genau angegeben wird sie in der Mitteilung jedoch nicht. Bisher war die DC-Schnellladung mit bis zu 150 kW an CCS-Ladepunkten möglich.

„Es ist klar, dass immer mehr Transportunternehmen auf der ganzen Welt jetzt den Weg zu elektrischen, emissionsfreien Transporten einschlagen wollen“, sagt Martin Merrick, Präsident der Volvo Group Australia. „Volvo ist der erste mit schweren Elektro-Lkw in Australien und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Team Global Express und anderen Kunden. Wir haben das breiteste Angebot an Elektro-Lkw in der Branche, was es ermöglicht, den Stadt- und Regionalverkehr bereits heute zu elektrifizieren.“

Mit seinen 16 Tonnen Gesamtgewicht ist der FL Electric einer der leichteren E-Lkw von Volvo. Neben dem FL Electric wird seit 2019 auch der 27-Tonner FE Electric verkauft. Seit diesem September baut Volvo auch die schweren E-Lkw FH Electric, FM Electric und FMX Electric, die mit einem Gesamtgewicht von 44 Tonnen betrieben werden können, in Serie her.

