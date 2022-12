BP baut 900 Ladepunkte an UK-Filialen von Marks & Spencer

Das britische Einzelhandelsunternehmen Marks & Spencer (M&S) hat mit BP eine Vereinbarung zum Aufbau von Ladegeräten an seinen Standorten geschlossen. Innerhalb der nächsten zwei Jahre soll BP Pulse 900 neue Schnellladepunkte an rund 70 M&S-Filialen in Großbritannien installieren.

Hierbei wird es sich um eine Mischung aus Ladern mit 50 kW sowie 150 kW oder mehr handeln. Die Partner teilen mit, dass es sich um netzgekoppelte Standardlösungen oder Batterie-gestützte Lader handeln wird. Nach der Installation aller 900 Exemplare soll in zwei Jahren eine Machbarkeitsstudie folgen, um die Einführung an weiteren Standorten zu prüfen. Der bisherige Deal sieht vor, dass BP Pulse, das Elektrofahrzeug-Ladegeschäft von BP, die Ladepunkte an die M&S-Filialen liefert, installiert, betreibt und wartet.

Die ersten 15 Exemplare der neuen 50-kW-Lader sind nach Angaben der Partner bereits in Betrieb – und zwar bei M&S Maidstone und Southgate. Sie sind das Resultat von Pilotprojekten, die 2020 begannen

BP und M&S hatten sich erstmals 2005 zusammengeschlossen. Lange ging es bei der Partnerschaft um die Einrichtung von M&S-Foodstores an BP-Tankstellen. An gut 60 dieser Tankstellen (mit M&S Food) sollen bereits jetzt mehr als 250 Ladepunkte von BP Pulse zur Verfügung stehen.

Sacha Berendji, M&S Director of Operations, kommentiert die neue Vereinbarung wie folgt: „Wir wissen, dass Dienstleistungen wie das Aufladen von Elektrofahrzeugen von unseren Kunden nachgefragt werden, daher freuen wir uns, diesen Service anzubieten und Kunden mehr Gründe zu geben, bei uns einzukaufen.“

Akira Kirton, CEO von BP Pulse UK, ergänzt: „Das ist genau die Art von Zusammenarbeit, die das Vereinigte Königreich braucht, um den Übergang zu einem kohlenstoffärmeren Transport zu beschleunigen, und wir freuen uns, mit M&S zusammenzuarbeiten, um dies zu erreichen.“

BP gibt parallel bekannt, bis 2030 bis zu 1 Milliarde Pfund (rund 1,16 Milliarden Euro) in die britische Ladeinfrastruktur investieren zu wollen. Weltweit will der Konzern bis 2030 mehr als 100.000 Ladegeräte installiert haben. BP Pulse soll nach Unternehmensangaben bereits heute „der meistgenutzte Ladebetreiber in Großbritannien mit einem der führenden ultraschnellen und schnellen öffentlichen Ladenetze“ sein.

