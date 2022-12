Renault Trucks gewinnt Lkw-Ausschreibung in Barcelona

In Barcelona werden bald 73 Elektro-Lkw von Renault Trucks für die Stadtreinigung und Müllentsorgung zum Einsatz kommen. Die Hauptstadt Kataloniens hatte bei der Ausschreibung für die Stadtreinigung und Müllabfuhr den Einsatz von emissionsfreien Fahrzeugen zur Vorgabe gemacht.

Vergeben wurden die Aufträge für die Stadtreinigung dann an mehrere Subunternehmen – konkret an CLD Sorigué, Urbaser und Valoriza, die alle zur Sacyr Group gehören. Diese Unternehmen haben ihrerseits bei Renault Trucks insgesamt 73 E-Lkw der Modellreihen E-Tech D, E-Tech D Wide und E-Tech D Wide LEC in verschiedenen Ausführungen bestellt. Die ersten dieser E-Lkw sind bereits in Barcelona im Einsatz, die restlichen werden sukzessive ausgeliefert.

Renault Trucks gibt selbst an, dass man „dank der Vielfalt seines elektrischen Angebots“ in der Lage gewesen sei, „die ideale Lösung für diese komplexe öffentliche Ausschreibung anzubieten“. Es handelt sich zwar im Kern um nur drei Fahrgestelle, die aber mit diversen Karosseriedesigns ausgestattet werden. In der Mitteilung zählt der Hersteller Hecklader (Ein- und Zweikammer), Seitenlader (rechts und links), Kehr- und Spritztankwagen, Kipp- und Kranwagen, Lasthaken und Low-Entry-Kabinen auf.

Bei der ersten Charge, die bereits ausgeliefert wurde, handelt es sich um Hecklader, Kehrmaschinen und ein Kipper. Angaben zu den weiteren Chargen macht Renault Trucks derzeit nicht. Die schrittweise Lieferung wurde vereinbart, damit in einer Schulungsphase die Bediener die Elektrotechnik und Fahrtechniken kennen lernen können.

Es ist der zweite größere Auftrag für die Franzosen innerhalb weniger Wochen: Kürzlich hatte bereits Coca-Cola 30 E-Lkw von Renault Trucks für den Einsatz in Belgien bestellt.

renault-trucks.com