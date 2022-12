VW schließt Bau von drittem MEB-Werk in China ab

Volkswagen hat in China den Bau des neuen MEB-Werks in Anhui abgeschlossen und dort das erste Vorserienfahrzeug gebaut. Die Serienproduktion im Werk Anhui, das laut chinesischen Medien über eine Jahreskapazität von 350.000 Elektroautos verfügt, soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 beginnen.

Die Fertigstellung des neuen E-Auto-Werks erfolgte gut eineinhalb Jahre nach dem Baubeginn. Kürzlich erklärte Volkswagen, dass das für 2024 geplante SUV-Coupé Cupra Tavascan in Anhui gefertigt und von dort aus in die Absatzmärkte wie Europa exportiert werden soll.

Das von Volkswagen kontrollierte neue Werk Anhui ist nach den Werken Anting (SAIC VW) und Foshan (FAW-VW) die dritte Produktionsstätte des Konzerns für reine Elektrofahrzeuge in China. Allerdings gibt es hier zwei große Unterschiede zu Anting und Foshan: Zum einen haben die Wolfsburger 2020 die Mehrheit an dem Joint Venture JAC-Volkswagen übernommen und es in Volkswagen Anhui umbenannt – VW kontrolliert das Werk also, im Gegensatz zu den Partnerschaften mit SAIC und FAW. Und es soll das VW-Werk mit dem höchsten Automatisierungsgrad in China sein – über 900 Roboter wurden in der 140.000 Quadratmeter großen Anlage installiert.

Um welches Modell es sich bei dem ersten Vorserienfahrzeug handelt, ist nicht bekannt – das Fahrzeug ist mir einer weißen Hülle abgedeckt. Es könnte sich also schon um das erste Exemplar des Cupra Tavascan handeln, bestätigt ist das aber nicht. Die Alternative wäre ein eigenes E-Modell von Volkswagen Anhui für China. In dieser Richtung war aber nichts angekündigt, während die Produktion des Tavascan im neuen Werk Anhui bestätigt ist – wenn auch erst für 2024.

– ANZEIGE –

Klar ist, dass die nun gebauten Vorserienfahrzeuge ausführlich analysiert werden, um die Produktionsprozesse und die Qualität der Fahrzeuge mit den neuen Maschinen und dem Personal zu verbessern. Mit welcher Kapazität die Serienproduktion dann im zweiten Halbjahr 2023 anlaufen soll, ist nicht bekannt.

Auf Dauer wird der Tavascan, der von China nach Europa und vermutlich auch in andere Märkte exportiert werden soll (Cupra ist kürzlich auch in Australien gestartet), das Werk alleine wohl nicht auslasten können. Weitere Modelle aus Anhui sind aber noch nicht bekannt.

gasgoo.com, cnevpost.com