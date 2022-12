eMobility update: Sono Motors Sion Zukunft unklar / 57.900 neue E-Zulassungen / BYD E-Werk in Europa

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“. Mit diesen News und Highlights der Elektromobilität verabschieden wir uns in das dritte Adventswochenende: Rekord-Neuzulassungen in Deutschland ++ BYD plant mindestens ein Werk in Europa ++ Sono Motors stellt Zukunft des Sion in Frage ++ VW nennt Details zum MEB Plus ++ Und weitere E-Submarken von GM ++

#1 – KBA: 57.980 Elektro-Pkw im November

Kurz vor dem Auslaufen des üppigen Umweltbonus gibt es in Deutschland einen Boom bei den Zulassungen von Elektroautos – insbesondere auch bei gewerblichen Haltern. Im November wurden hierzulande genau 57.980 Elektroautos neu zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt meldet.

#2 – BYD plant ein E-Auto-Werk in Europa

BYD will künftig auch in Europa Elektroautos bauen. Damit will der chinesische Hersteller nach eigenen Angaben den schnellen Markthochlauf hierzulande unterstützen. Eine zügige Entscheidung ist wahrscheinlich.

#3 – Sono Motors stellt Sion-Zukunft in Frage

In einem Statement am Rande der Verkündung der aktuellen Quartalszahlen haben die CEOs und Mitgründer von Sono Motors eine spezielle Reservierungs-Kampagne für den Sion angekündigt. Ist diese nicht erfolgreich, könnte das Solar-Elektroauto vor dem Aus stehen – noch bevor überhaupt ein Serienauto gebaut wurde.

#4 – Mehr Reichweite und Ladeleistung für MEB+

Volkswagen hat in einem Dossier auf seiner Website nun Details zum MEB+ bestätigt, der weiterentwickelten Version des Elektroauto-Baukastens MEB. Konkret spricht VW von Reichweiten von bis zu 700 Kilometern und verspricht bei der Ladeleistung einen Korridor von 175 bis 200 kW.

#5 – Camaro und Escalade als Elektro-Submarken?

General Motors könnte zwei weitere ikonische Modellreihen zu kompletten Submarken für Elektroautos umbauen. Neben der Sportwagen-Serie Corvette sollen dies der Camaro aus der Chevrolet- und der Escalade aus der Cadillac-Familie sein.

