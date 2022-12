eMobility update: Batterietausch an EnBW-Ladeparks / neue Umweltbonus-Richtlinie / Tesla GrÃ¼nheide

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“! Das sin die Themen: Ausbau der Tesla-Fabrik genehmigt ++ Umweltbonus-Richtlinie tritt in Kraft ++ EnBW-Ladeparks mit Batteriewechsel-Stationen ++ Batteriepreise steigen erstmals seit 2010 ++ Neue Daten zur Ladeinfrastruktur in Deutschland ++

#1 –Tesla: Grünes Licht für Grünheide-Erweiterung

Tesla hat von der Gemeinde Grünheide endlich grünes Licht für die Erweiterung des dortigen Fabrikgeländes um 100 Hektar erhalten. Dabei geht es allerdings noch nicht um die ebenfalls geplante Vergrößerung der Fabrik selbst, sondern um den Zukauf von 100 Hektar Fläche östlich des bisherigen Grundstücks.

#2 – Neue Umweltbonus-Richtlinie tritt in Kraft

Die novellierte Förderrichtlinie für den Umweltbonus wurde am Freitag im Bundesanzeiger veröffentlicht und tritt damit offiziell in Kraft. Damit ist eine Anschluss-Regelung ab dem 1. Januar 2023 nun gesichert. Wie erwartet fallen die Fördersätze geringer aus und die Zuschüsse für Plug-in-Hybride entfallen komplett.

#3 – Batterietausch-Stationen an EnBW-Ladeparks

Der chinesische Hersteller Nio will bis zu 20 Schnellladeparks der EnBW in Deutschland mit seinen Batteriewechsel-Stationen ausrüsten. Zunächst sollen die beiden Standorte Herleshausen in Hessen und Großburgwedel in Niedersachsen mit den sogenannten „Power Swap Stations“ ausgestattet werden.

#4 – Batteriepreise steigen erstmals seit 2010

BloombergNEF hat in seiner aktuellen Analyse zu den Batteriepreisen den ersten Anstieg seit dem Beginn der Auswertungen im Jahr 2010 verzeichnet. Die Experten führen das auf die gestiegenen Preise für Rohstoffe und Batteriekomponenten sowie die hohe Inflation zurück.

#5 – Bundesnetzagentur: 70.751 öffentliche Ladepunkte

Die Bundesnetzagentur hat neue Zahlen zur Ladeinfrastruktur in Deutschland veröffentlicht: Insgesamt waren laut der Behörde am 1. Oktober hierzulande 70.751 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Betrieb. Das sind 32 Prozent mehr als vor einem Jahr.

